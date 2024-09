Každá ze tří pohárových evropských fotbalových soutěží bude má pro sebe exkluzivní týden. Bude se hrát jen ona, další dvě ne. Ligu mistrů čeká hned ten první od úterý 17. září až do čtvrtka 19. Trenér František Straka, který vedl Spartu ve skupině Ligy mistrů v roce 2004, uvažuje: "Nevím, co to přinese."

Podle trenéra Dynama České Budějovice se teprve uvidí, jak nový model změní fotbalové prostředí. "Co to s klukama udělá? Jak na to budou reagovat?" Kdyby mohl, neměnil by nic. "Tento model, co jsme měli, byl úplně super." Nejen pro zápasy, ale i pro trénink. "Středa, neděle, středa, neděle. Já jsem to sám zažil jako hráč a musím říct, že se nám to totálně líbilo, protože jsme moc netrénovali, zato jsme víc hráli. Otázkou je, jak to přijmou i zároveň diváci."

František Straka ale není jen proti. Nabízí srovnání: "Také jsme dost negativně komentovali mistrovství světa v Kataru. A nakonec se ty ohlasy obrátily. Hráči nebyli po sezoně unavení a víceméně v té polovině sezony ještě opravdu ukázali, že sílu mají, že nejsou po až tak vyčerpaní. To se ukázalo jako velice pozitivní. A Liga mistrů? Jsem na to zvědavý sám, jak to dopadne."

Doteď byli fanoušci zvyklí na tabulku, třeba konkrétně v Lize mistrů, se čtyřmi týmy. Postupová matematika byla jasná. Teď bude ve velké tabulce týmů šestatřicet. "Tohle mě také zaráží," uvažuje zkušený trenér. "Jaký je další postup? Prvních osm přímo a devět až čtrnáct v play off? No tak to je bomba. Nevím. Na to si asi musíme vzít nějakou matematiku, abychom to všechno spočítali. Někdo tomu bude asi rozumět, někdo se v tom bude potácet, někdo v tom bude dokonce plavat. Takže já možná budu spíš vyhledávat to, čemu budu já sám rozumět. Nebo respektive ten sportovní fanda fotbalu. Je úplně super, že bude hodně zápasů, bude to hodně zajímavé, ale podle mého názoru, je to takové nepřehledné. Možná, že se mýlím."

Podle Straky budou velkém změny fanoušci přijímat jen pomalu. "Bude změna, která něco ukáže. Ale možná to bude menší dobu trvat, než si fanoušek zvykne. Možná, že si na to zvykne, ale já si myslím, že stejně budeme rozdělení. Někomu to bude vyhovovat a někomu ne."

Spartu čeká kromě Ligy mistrů v září také utkání Chance ligy na českobudějovickém Střeleckém ostrově. Proti Strakovi. To se odehraje v sobotu 21. září od 16:00 hodin.