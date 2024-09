Z nepříjemné situace by se měla po reprezentační přestávce stát situace lepší. "Doufám, že to kluky nabije, že nás to všechny podpoří, že budeme usilovně dál pracovat na tom, abychom dokázali další utkání zvládnout. A nejenom to další, ale i ta další utkání, co nás čekají, abychom byli úspěšní a konečně zabodovali třeba i naplno."

Stadion na Střeleckém ostrově. Trávník je ve výborné kondici | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nula na bodovém kontě definitivně zmizela. "Bodu si nesmírně vážím a jsem rád i za kluky, protože to odmakali, bojovali a myslím si, že celkem i plnili to, co jsme chtěli hrát. Škoda třeba i toho big pointu, kdy tam Šigut měl tu obrovskou šanci. Mohli jsme třeba brát i tři body, ale s pokorou. Ten bod je pro nás hodně důležitý."

Hráči Dynama České Budějovice si ověřili přímo v praxi, že mohou myslet na úspěch. "Byli jsme hodně dole, protože jsme celkem hráli dobrý fotbal, ale výsledkově to vypadalo úplně jinak. Dokázali jsme si vytvářet šance, které jsme nedávali. Ale já jsem vždycky říkal, když nebudeš dávat šance, tak musíš vzadu držet nulu. A to se nám podařilo a celkově ten mančaft opravdu šlapal. Doufám, že i po psychické stránce nám tohle hodně pomůže. Teď jedeme na kemp na Lipno, kde se připravíme na to, abychom dokázali v příštím utkání a v dalších utkáních bodovat. Určitě nám to všem pomůže. To byl důležitý bod na psychiku a doufám, že se nám podaří mančaft zase posunout o něco dál."