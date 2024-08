Dynamo České Budějovice prohrálo v Ml. Boleslavi vysoko 0:4. Trenér František Straka mluvil o zklamání. "My jsme samozřejmě hodně zklamaní. Jeli jsme s nadějí uhrát dobrý výsledek. To se nám bohužel nepodařilo. Ale musím říct, že první poločas z naší strany vůbec nebyl špatný. Dostali jsme gól z takové situace, které se dalo stoprocentně zabránit. Měli jsme velice dobré momenty, které jsme mohli lépe řešit, a měli jsme tam tyč. Kdybychom skórovali, možná by to bylo úplně jiné. Ve druhém poločase jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Otevírali jsme hru a Boleslav nás trestala za naivní chyby. Musíme se k tomu postavit jinak, hlavně v osobních soubojích jeden na jednoho. Teď se k tomu postavit čelem a jedeme dál. To se nedá nic dělat."

Po domácí prohře s Pardubicemi 1:3 si trenér chtěl vzít pozitivní věci. Co po návratu s Mladé Boleslavi? "Vezmeme si něco z prvního poločasu. My jsme schopní hrát dobrý fotbal, jsme schopní si šance i vytvořit. Co mě mrzí, je ta velká frustrace, že góly nedáváme a pak přijdou situace, kdy se dostaneme do potíží a z těch dostáváme góly. To bude to pozitivní na naší cestě, a hlavně z toho neustoupit. Vím, že to je těžké, ale teď musím najít ta pozitiva do dalších zápasů. Nebyly špatné věci, ale ta efektivita a možná i větší snaha to tam dotáhnout, došlápnout. Třeba i rozhodování v poslední minutě. Hráč jde úplně sám na bránu a někam to ještě nahrává, místo aby to dával obloučkem do prázdné brány. To jsou věci, které se musíme naučit. To jsou rozhodující věci, které by nám třeba pomohly dát více gólů a hrát s nulou. Nelíbily se mi hlavně osobní souboje jeden na jednoho. Ale byla tam pozitiva."

Týmu, podle jeho kouče, scházejí zkušeností. "Střídal jsem a dal tam mladé kluky, ať si to zkusí, ať ví, co to je. Boleslav má tým, který je daleko zkušenější, hrají poháry, jsou delší dobu pohromadě. Jsem tady týden a ještě hráče více poznávám. V zápasech poznávám charakter jednotlivců, jak se umí vyrovnat s těmito situacemi. Není to jen o vyhrávání, ale prohry vám ukážou, jak na tom kdo je. Vyhodnotíme si to. Teď je důležité najít pozitiva. Na těch to musíme postavit a dál s kluky pracovat. Nic jiného nám nezbývá."

Týden je pro Františka Straku hodně těžký. Dva zápasy - skóre 1:7. "Když jsem tým přebíral, abych pravdu řekl, vůbec jsem nevěděl, v jakém kondičním stavu je. Ty dva zápasy teď něco ukázaly. Proto přišlo také to střídání. Další věc je, že máme hráče, kteří jsou opravdu velice schopní. Velice dobří. Ale já chci, aby ti hráči právě v těch situacích, jako je Čermák, jako je Suchan, jako je Ondrášek, aby to byli hráči, kteří tým táhnou. Měli by ho táhnout. Jsem rád, že jsme dostali do svých řad našeho bývalého spoluhráče Qadriho (Adedirana), který už přišel. Ukázal, že bude velice platnou posilou. Právě v tom, co já bych chtěl hrát. To je ten osobní souboj, podržet balon. Musíme to stabilizovat a musíme hrát daleko chytřeji. Je to třeba i na úkor toho, že se nebudeme tolik tlačit dopředu, je třeba podržet víc ten balon a nedovolit soupeři. To jsou právě ty dvě tváře. Možná určitá naivita v osobních soubojích a zároveň velice dobré věci nedotažené do konce. Takže on to má zase ta pozitiva a negativa. Ale jsou tu určitě kluci, kteří jsou velice schopní."

O tataráčku padne slovo, kam Straka přijede. Stalo se to i v Mladé Boleslavi. "To je takové klišé, kterého se asi nezbavím," říká fotbalový kouč. "Já jsem vždycky řekl, že ten tataráček je za něco, takže teď kluci musí počkat, ale já bych ho strašně moc rád udělal, abychom se povzbudili. Konečně, jakmile opravdu třeba nastartujeme to tím jedním gólem a třeba i to, kdyby tam Ondrášek dával gól na jedna jedna, tak to možná byl úplně jiný zápas. Nám chybí malinko i to štěstí. Je důležité mu i jít naproti. Je třeba smutné, že se soupeř dostane třikrát čtyřikrát za naši půlku do naší šestnáctky a z toho dá tři góly. Takže to je právě i ta víra v to chtít za tím jít. Já si myslím, že proto jsem si je vzal i tam po tom zápase. Udělal jsem kroužek, chci do nich nacpat, aby opravdu tomu začali věřit, že to je možná ta mentální stránka, nastavení těch hráčů, že přijde něco, co je dokáže hned skolit na zem. A to je třeba ten první gól. Kdyby to bylo obráceně, my jsme gól třeba dali, tak možná, že by ten tým dostal úplně jinou sílu. Ale to je jen kdyby. Na to se nehraje, ale my se to musíme postarat, aby se to pak zlomilo."

Dynamo v přátelském zápase vyhrálo před cestou na I. ligu v Třeboni vysoko 12:0. Straka si nemyslí, že to byl zbytečný duel. "Já jsem byl rád za tým a za tenhle zápas, poněvadž je to zase určitá fáze, kdy ten tým nakopne, aby si věřil hlavně v té koncovce. Ono samozřejmě něco jiného je, když hrajete proti slabšímu týmu. Pak přijde takový, který hraje poháry. Boleslav má zkušený tým, ale já v tomhle budu pokračovat dál, poněvadž já chci pak vidět i ty další hráče, aby dostali příležitost, aby hráli ti, kteří tolik nehrají a pak zároveň i se podívat do našeho B týmu, jaké tam máme hráče. A tohle já budu dělat každých čtrnáct dní. Budeme se snažit odehrávat zápas. Aby nám to mentálně pomohlo. V případě, když takhle dostaneme čtyři góly, tak psychika hráčů je samozřejmě špatná. A teď jde o to, abychom se dokázali opravdu po mentální stránce na to dopředu dobře připravit. Ale já znovu budu vypichovat ty dobré věci, my si to ukážeme, zanalyzujeme, co se stalo. To jsou situace, kterým se dá předcházet. To nejsou situace, kterým by se nedalo zabránit. A to si musíme zanalyzovat. A pak naopak budu nutit kluky, abychom šli za tím cílem a konečně udělali tři body."