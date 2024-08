V úvodu zápasu nasekali Strakovi hráči velké chyby. Brankář si prakticky nesáhl na balon a přitom třikrát inkasoval. "Uděláme si analýzu, vyhodnotíme to, na výkonu ve druhém poločase to můžeme založit. Na první musíme co nejrychleji zapomenout," říkal Straka. "Je před námi další zápas," říkal velmi emotivně kouč po prohře s Pardubicemi.

"Jsem neskutečně zklamaný, poněvadž jsem si to představoval úplně jinak. Po těch čtyřech dnech, kdy jsem ten tým převzal, tak jsem se snažil každopádně ten tým probudit, nabudit tak, aby dostal energii a to, co jsme víceméně předvedli první poločas, tak za to se omlouvám, protože to mělo hodně málo co s fotbalem společného a my jsme si to pak i v druhém poločase vyříkali. Nevím, čím to bylo. Já už jsem těch zápasů odehrál hodně, ale ta mentální stránka těch hráčů tady je opravdu asi na hodně slabé úrovni a možná, že to bylo zapříčiněno asi taky tím, že kluci strašně moc chtěli." Straka dál nabízí svůj pohled: "My jsme to utkání chtěli opravdu zvládnout, byli jsme natěšení, všichni jsme se na to těšili a pak přijde takovýhle první poločas. Je fajn, že jsme dokázali na to odpovědět. Hosté se dostali třikrát do naší šestnáctky a třikrát dali gól. My jsme si dali vlastní gól, který v podstatě nemusel vůbec padnout. Kdyby balon proletěl, tak tam nikdo nebyl. A bylo pak opravdu vidět, jak nějakým způsobem kluci totálně znervózněli ještě víc, než byli nervózní před tím začátkem. V poločase jsme si to vyříkali."

Co říkal populární Franz hráčům? "Já jsem hlavně apeloval na jednu věc, aby si uvědomili, že tady ti fanoušci, kteří sem přijeli, tak aby opravdu viděli, že tady je tým, který chce zabrat, který má sílu, který něco podnikne, i když se nedaří po těch dvou zápasech 0:6, 0 bodů. Teď už je to bodově 0:9. Jeden gól. Druhý poločas ukázal opravdu, že máme odvahu a já jsem apeloval v té poločasové přestávce právě na to, aby si každý uvědomil, co jsme odehráli."

Podle Straky bude další zápas jiný. Musí být. Dynamo chce zachránit nejvyšší soutěž. "Druhý poločas byl fajn, byl dobrý. Ukázali jsme opravdu, že tu sílu máme. Kdybychom dali šance, co jsme měli, kdybychom dokonce i nezabránili tomu gólu, co jsme zabránili. My si dáme vlastní gól a nakonec ještě zabráníme našemu gólu vlastním hráčem," popsal situaci kdy balon při cestě do branky pardubické zastavil hráč Dynama. "Tak to je dost nešťastné. Asi to tak mělo být. Nevím proč, ale ten druhý poločas ukázal opravdu, že se dá hrát a v tom je to. Všechno špatné je k něčemu dobré," dodal trenér Dynama.

V neděli pojede Dynamo do Mladé Bolelslavi. Už by to chtělo smazat nulu z bodového konta.