Dynamo po prohře se Spartou zůstává u ligového dna. Skóre 1:21 vypadá snad až děsivě. Málokdo čekal, že České Budějovice budou bodovat právě proti mistrovskému celku. Ani trenér František Straka. "Tady máte tým, který má obrovskou kvalitu a dokazuje to v Lize mistrů," ukazoval na Spartu. "Je to tým, který je kvalitativně úplně někde jinde."

Skvělý trávník, silná Sparta. Dynamo doma prohrálo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Domácí se v prvních patnácti minutách prakticky nedostali ze své poloviny. "Byl tam obrovský respekt, to je pravda. Já jsem si říkal jednu věc," popisoval Straka své myšlenkové pochody. "Přežít dvacet minut a bude to dobré. Pak se nadechneme a pomalinku jsme se pravdu zvedali. Ale pak jsme udělali trestuhodnou chybu, která se nesmí stát." Vitík po centru hlavou potvrdil, že má i střeelckou formu. "Po standardní situaci seo nesmí stát," zlobil se trenér Dynama. "Byl jasně daný pořádek, mají tam hráče jasně hlídat, to mi hlava nebere a nebude mi to ani brát, poněvadž ten hráč, který měl toho hráče na starost, tak ho musí mít. Bohužel gól jsme dostali."

Dynamo ještě v prvním poločase šlo do deseti. "To byla ta další nešťastná situace. To samozřejmě bylo hodně těžké." Straka přímo zákrok Ekpaie, po kterém hráč Dynama viděl nejdřív ŽK a po intervenci VARu i červenou, moc komentovat nechtěl. "Poněvadž mám k tomu svůj vlastní názor. Jedna situace, která ještě byla před tím, tak tam byl jasný loket na našeho hráče a ten se nepískal. Těžko s tím něco udělám a můžu se rozčilovat jak chci, kluci se můžou rozčilovat, jak chtějí."