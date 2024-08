Trenér Dynama České Budějovice František Straka prožil zápas, na který dlouho nezapomene. Jeho tým dal gól, který VAR odvolal, soupeř kopal penaltu po intervenci VARu. "Jsme všichni hodně zklamaní, protože jsme odehráli velice dobré utkání proti týmu, který má obrovskou kvalitu. Jsem rád, že po taktické stránce jsme první poločas zvládli perfektně," říká populární Franz: "Šli jsme do vedení, které nám rozhodčí, ať už z jakéhokoliv důvodu, neuznali. Můžu polemizovat, protože když jsme hráli proti Pardubicím, byly tam penaltové situace proti nám, a rozhodčí se ani nepřišel podívat. Tady si říkám, co je dneska ruka a co není ruka? To je obrovský problém, ale na to se nechci vymlouvat. Každopádně to byla situace, která by možná zápas úplně jinak naladila z naší strany. My bychom ten impulz strašně moc potřebovali. Měli jsme další velké šance. Bohužel pak přišla penalta, která nás trochu srazila dolů, ale i tak jsme ve druhém poločase bohužel nepohlídali jednu situaci."

Straka uznává kvalitu soupeře. "Je vidět, jak Plzeň má obrovskou sílu, když pošle nové hráče na hřiště. Ať už to byl Pavel Šulc nebo Červ, to je obrovská síla. Každopádně kluci se s tím důstojně poprali. Škoda těch gólů. Myslím si, že zápas na 0:3 to nebyl. Mrzí mě, že šance, které máme, neproměňujeme. To nás totálně sráží dolů. Máme se od čeho odrazit. Vím, že situace je tristní, ale člověk nesmí podléhat. Budu s klukama pracovat dál, hlavně na psychice, která je důležitá, abychom pokračovali v trendu prvního poločasu, který byl z naší strany velice dobrý."

Nad poznámkou, že Dynamo odehrálo pod Strakou nejlepší poločas, trenér pokýval hlavou: "Máte naprostou pravdu. Jsem rád, že jsme ukázali konsolidaci systému a výkonu. Doufám, že v tom budeme pokračovat dál. To je jenom hozená rukavice pro to, abychom dokázali něco udělat s nepříjemnou situací. Když vidím odhodlání kluků po zápase, jak je to mrzí, jak jsou naštvaní a bojují vnitřně se sebou, proč se to stalo, to nám dává obrovský impuls do dalších zápasů."

Lukáš Havel odchází do Teplic, Jan Suchan je v Jablonci. Deník chystá rozhovor s ředitelem klubu. "Řekl jsem jasně, když jsem mluvil s panem Kristkem, že chci hráče, kteří tady chtějí hrát, a ne hráče, kteří se neustále pokouší z klubu odejít. To mi něco naznačilo a tak to na mě působilo v týdnu, kdy jsem mluvil s panem Kristkem. Řekl jsem, že to nemá cenu, protože tady budou hrát jenom kluci, kteří budou hrát za Dynamo, za město, za fanoušky a za klub. Áda Havel (přezdívka Lukáše Havla - pozn. red.), to je zase úplně jiný příběh, protože tady vyrůstal od malička, a když přijde hráč a řekne mi, trénuje a já bych potřeboval impulz, něco bych zkusil jiného, tak jsme mu řekli, že mu bránit nebudeme. To se nedá nic dělat. Máš možná poslední šanci to zkusit jinde. Proto jsme řekli ano."

Na soupisce chyběl Skalák. "Měl dokonce zlomenou čelist. Bohužel. Bohužel, ale i to se stává. V bagu se to stalo nechtěně. Ti kluci se nějakým způsobem střetli a bohužel, Jirkovi to tady prasklo. Ale je to všechno v pohodě. Mluvil jsem s ním, bude potřebovat nějakou pauzu, než se dá do kupy, ale jinak je všechno OK."

S kapitánskou páskou vyběhl na hřiště Čermák. "Podle mého názoru je to otázka přístupu, otázka inteligence. Otázka toho ukázat klukům: Já jsem tady, já zamakám, zabojuju, udělám maximum pro tým. A to víceméně ukázal. Proto jsem se tak rozhodl. Je to zkušený kluk, který už má něco za sebou, proto jsem se rozhodl, že bude kapitánem."

Za týden čeká v sobotu Dynamo důležitý zápas v Praze proti Dukle.