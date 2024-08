Důležitý "šestibodový" zápas v Chance lize se jedinému jihočeskému zástupci v nejvyšší fotbalové soutěži nepovedl. Herně, ani výsledkově. Dynamo České Budějovice cestovalo na legendární Julisku. Stadion má skvělé jméno, ale hrůzostrašný trávník. Na drnech, které létaly vzduchem častěji než míč, se nedá hrát kombinační fotbal. A nešlo to ani hráčům v neděli večer. První poločas byl festivalem ztracených míčů, pokažených přihrávek.

Oba trenéři vyznávají rozdílné filozofie. Rada poslal Duklu do boje v rozestavení 4 - 4 - 2, Straka změnil to, co preferovali jeho předchůdci, Dynamo hraje se třemi stopery. Ale úspěch nepřichází…

Největší šance měli v prvním poločase domácí Šebrle a hostující Adediran. Ani jeden v šanci neuspěl. Adedirana zastavil brankář, Šebrleho tyč.

Druhý poločas vyšel lépe domácí Dukle. Souboj trenérských titánů tak vyhrál Petr Rada. František Straka má na kontě od svého příchodu nulu, a protože ani jeho předchůdci bod nezískali, je bilance Dynama hrůzostrašná. Skóre? Podívejte se sami. Tabulku najdete pod tímto článkem.

Dukla Praha - SK Dynamo České Budějovice 3:0 (0:0), branky: 58. Šebrle, 63. Mešanović, 90+1. Ambler. ŽK 3:1 Ullman, 44. Ludvíček, 80. Kozma – 50. Šigut. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Leška Diváci: 2472. FK Dukla Praha: Hruška – Vondrášek, Hašek, Peterka (C), Ludvíček – Šebrle (74. F. Matoušek), Kozma, J. Hora I (83. Lichý), Ullman (46. Ambler) – Mešanović (74. Matějka), Řezníček (90. Špatenka). Trenér: Petr Rada. SK Dynamo Č. Budějovice: Fendrich – Čoudek, Križan, Nikl – Šigut, Tischler (70. Zíka), Hubínek (85. V. Hora), Trummer – M. Čermák (C) – Adediran (85. Tranziska), Ogiomade (70. Ondrášek). Trenér: František Straka

Dukla rozhodla nepříliš pohledný zápas dvěma góly, které padly rychle za sebou. Dynamu nepomohla ani střídání. Jihočeši jsou připoutáni ke dnu tabulky, jejich situace je velmi složitá. Za týden čeká Dynamo zápas doma s Bohemians. Hrát se bude v sobotu od 14.30.