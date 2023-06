Ještě před zahájením letní přípravy vedení prvoligového Dynama zveřejnilo první posilu: černobílé barvy bude v příštím ročníku I. ligy hájit ofenzivní sedmadvacetiletý záložník Jan Suchan, jenž ve Vlašimi v minulé sezoně nastřílel 15 branek. S fotbalem začínal v Příbrami, odkud odešel do Plzně. Na hostování působil mj. i v Teplicích, Senici, Karviné a Vítkovicích.

Jan Suchan při zahájení přípravy Dynama odpovídá na dotazy novinářů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na pondělním srazu Dynama Jan Suchan odpovídal na dotazy novinářů.

Váš příchod do Dynama byl oznámen hned po skončení minulé sezony, jaké první poznatky o svém novém působišti máte?

Zatím jenom samá pozitiva! Jsem rád, že to vyšlo a že mohu přípravu na novou sezonu začít se svými novými spoluhráči. Moc se na své působení tady těším.

Byly České Budějovice pro vás po úspěšné sezoně ve Vlašimi jasnou volbou?

Především bych chtěl říct, že jsem rád, že si mě Budějovice vybraly. Doufal jsem, že jednání o mém příchodu sem dopadnou dobře a že si budu moci v lize za Budějovice zahrát. Mám radost, že to vyšlo. V zimě se nějaké další možnosti objevily, ale jak už jsem to v nějakém rozhovoru řekl, od toho okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o zájmu Budějovic, měl jsem v hlavě už jenom tuto variantu. Nic jiného jsem tudíž nezvažoval.

Jak ke kontaktu s Dynamem došlo? Kdo vás oslovil?

První oťukávání proběhla loni v létě, další jednání byla v zimě a na jaře už se to jen dotáhlo do zdárného konce. Byla to poměrně dlouhá jednání, ale naštěstí to dopadlo dobře a já se na své působení v Dynamu velice těším.

Mluvil jste už s trenéry o tom, co od vás očekávají?

Ještě ne. Mluvil jsem s nimi, když jsem tady byl podepisovat smlouvu, ale to bylo spíš jen takové malé naťuknutí. Myslím, že na ty hovory dojde až během přípravy.

V kabině jste našel i hodně mladších hráčů, jak to hodnotíte?

Já ty kluky zatím až tolik neznám, nicméně hlavní je, abychom si rozuměli a zvládali to na hřišti.

Dynamo dvakrát za sebou skončilo v první lize na desátém místě.

S jakými ambicemi, jak týmovými, tak i osobními vy přicházíte?

Ty týmové ambice vždycky jsou hrát co nejvýš, co to půjde. Takže nějaká top šestka by byla skvělá… A pokud jde o osobní ambice, ty samozřejmě mám taky co možná nejvyšší. Chtěl bych tudíž navázat na čísla, která jsem měl ve Vlašimi. Doufám, že když se mi to povede, že tím mužstvu pomohu.

Takže věříte, že byste si tu svou herní pohodu z druholigové Vlašimi mohl přenést i do prvoligového prostředí?

Věřím, že ano, že to půjde. Už nejsem až tak úplně mladý kluk, abych z toho byl nějak extra vyjukaný. Doufám tudíž, že si tu pohodu sem přenesu, že si to sedne a bude to všechno dobré.

Nejvíce informací o tom, co vás v Dynamu čeká, jste asi získal od Davida Broukala, je to tak?

Určitě, my se s Broukym známe už hodně dlouho, byli jsme spolu ve Vlašimi a jsme stále v kontaktu. Navíc já teď s ním budu čtyřiadvacet hodin denně, protože tady oficiálně nastupuji až od 1. července a do té doby budu spát u něj. Je tudíž jasné, že veškeré informace a všechno, co bych měl vědět, mám z první ruky od něj. V době, když se můj přestup do Dynama řešil, jsme si s Broukym v podstatě volali každý den a on na Budějovice pěl jen ty nejlepší ódy, takže se dá říct, že i proto byly Budějovice hned od začátku pro mě jasná volba.

Měl jste už čas tady poznat prostředí, zázemí či město?

Se zázemím jsem možnost se seznámit už měl, ale město jsem příležitost víc projet ještě neměl. Nicméně jsem přesvědčen, že si tady velice rychle zvyknu.

S KÝM V PŘÍPRAVĚ?



Sobota 24. června: Strakonice – Dynamo ČB (16:30 na Fezku)

Středa 28. června: Dynamo ČB – Vlašim (16:30 v Třeboni)

Sobota 1. července: Dynamo – Táborsko (10:30 na Hluboké)

LOS: NA SLOVÁCO A DOMA SE SLAVIÍ!



Fotbalisté Dynama v úvodním kole nového ročníku I. ligy zamíří 22. či 23. července na Slovácko a v domácí premiéře o týden později ve 2. kole ve velice atraktivním utkání přivítají pražskou Slavii!

Podzimní část I. ligy skončí 19. kolem 17. prosince, jarní fáze odstartuje 10. února.

Také II. liga začne 22. července: Silon Táborsko doma přivítá nováčka z Kroměříže a týden nato se utká znovu doma s béčkem Sparty.