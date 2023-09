Je tady další díl oblíbeného pořadu Deníku Hvězdy v prachu. Tentokrát je jeho hostem fotbalista Zdeněk Svoboda. Pochází ze Soběšic u Brna. Má pět sourozenců. Dal gól Barceloně a kopal si o zeď Jana Wericha. K Hradu doprovázel Josefa Kemra, obdivně si prohlížel Františka Filipovského. V jednom týmu si s ním zahrál i českobudějovický Jiří Lerch.

Zdeněk Svoboda vyprávěl o svých začátcích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zdeněk Svoboda je sparťan tělem i duší. S tradičním českým klubem, získal osm mistrovských titulů. Fotbalista, který pochází ze šesti dětí, se hrdě hlásí k Brnu. "Začínal jsem, v Soběšicích u Brna," vzpomíná na první fotbalové krůčky.

Původně samostatná obec byla k Brnu připojena v roce 1971, od 24. listopadu 1990 je součástí samosprávné městské části Brno-sever. Žije zde přibližně 2300 obyvatel. Zdeněk Svoboda se tu rozhlížel v dětství po světě a našel tu lásku k fotbalu. "V Soběšicích jsem se narodil, v Brně jsem prožil mládí." Brno opouštěl, když mu bylo osmnáct let. "Zbrojovce a Kometě fandím stále," usmívá se sympatický velmi úspěšný fotbalista, který první titul vybojoval dokonce ještě ve federální lize. "Ten titul byl pro mě hodně vzácný," přikyvoval při natáčení pořadu Deníku Hvězdy v prachu. "Posunul mě do velkého fotbalu. Jsem rád, že jsme ho stihl ještě ve federální době, byli jsme skvělá parta," připomněl velmi silný tým Sparty devadesátých let. Ligu tehdy Sarta válcovala. Svoboda si zahrál po boku s Pavlem Nedvědem. "On je asi tím spoluhráčem, který pak udělal největší kariéru." Podívejte se na video u tohoto článku. Připomeneme vám jeden z nejslavnějších okamžiků Svobodovy kariéry. Vstřelil totiž gól slavné Barceloně! "Jsem rád, že jsme byl na hřišti, že jsem ten gól dal, mrzí, mě, že nebyl postupový."

V reprezentaci nastoupil třeba proti Brazílii. Fotbalista na videu vysvětluje, jak a kde se setkal s hercem Josefem Kemrem, a proč si kopal o zeď Jana Wericha. "Viděl jsem natáčet pana Filipovského Hříšné lidi města pražského. Pro mě to byla pohádka," popisuje svůj přesun z Brna do Prahy.

Zdeněk Svoboda je sparťanskou legendou. Úspěšný fotbalista se věnuje mládeži. Na videu u tohoto článku posílá vzkaz nastupující generaci.