Fotbalisté Dynama v nedělním zápase I. ligy s favorizovanou Spartou sehráli vyrovnanou partii, smolným gólem však prohráli 0:1.

Střelecký ostrov tentokrát ovládli fanoušci pražské Sparty. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši do utkání s úřadujícím ligovým mistrem šli s respektem: „Sparta je velkým favoritem, ale v lize je každý soupeř hratelný a může se stát, že i ten poslední porazí prvního,“ před zápasem řekl Deníku trenér Jiří Lerch. „Na jaře jsme doma neprohráli a pokusíme se tuto bilanci udržet,“ dodal.

Věřila si samozřejmě také Sparta: „Reprezentační pauzu jsme využili k odpočinku a jakémusi nadechnutí. Kluci to určitě už potřebovali,“ měl asistent trenéra Lars Friis na mysli zřejmě dvě vysoké porážky s Liverpoolem a čtyřgólovou nadílku v Plzni.

Vstup do zápasu se povedl Dynamu. Už v úvodní minutě po Krejčího faulu na Suchana zahrával Čermák trestný kop ze strany pokutového území, centr ale přetáhl až do autu. Čtyři minuty nato to zpoza vápna zkusil Hellebrand, pálil ale vedle tyče.

Postupem času Sparta sice přebírala iniciativu, jenže do šancí se nedostávala, vlastně je neměla. Přesto šla do vedení, když v 17. minutě Birmančevič napřáhl z hranice vápna, a byť to žádná pumelice rozhodně nebyla, balon brankáři Janáčkovi podklouzl pod rukama do sítě – 0:1. „My snad nemůžeme dostat normální gól,“ smutně vrtěl hlavou trenér Jiří Kladrubský.

V závěru první půle po autovém vhazování a Ondráškově hlavičce zamířil hlavou pod břevno Poulolo a gólman hostí Vindahl měl potíže, míč ale vyškrábl na roh.

První vážnější příležitost si až v nastavení první půle vypracovala i Sparta, ale Kuchta pálil jen do boční sítě.

Po půli tlak Dynama rostl, bohužel ke kýženému gólu to nevedlo. Čtvrt hodiny před koncem neuspěl ani Jan Suchan, jenž na jaře už dal čtyři branky. „Málokdy je Sparta tak k poražení, bohužel nic nám tam nepadlo,“ litoval.

Sparta nenadchla, nicméně předpokládanou výhru vezla. „Tři potřebné tři body jsme získali, to je hlavní,“ krčil rameny trenér Brian Priske.

Dynamo ČB - Sparta 0:1 (0:1) - Branka: 17. Birmančević. ŽK: Zelený. Diváci: 6681 (vyprodáno). Roz᠆hodčí: Machálek – Caletka, Antoníček. Dynamo: Janáček – Sladký, Králik, Poulolo, Madleňák (90. Tranziska) – Suchan, Čermák (90+1. Havel), Hellebrand – Skalák (66. Šigut), Ondrášek, Alli. Sparta: Vindahl – – Sørensen, Panák, Krejčí ml. (C) – Mejdr, Laçi (80. Solbakken), Kairinen, Zelený (63. Ryneš) – Birmančević (74. Tuci), Kuchta, Haraslín (63. Olatunji).