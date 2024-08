To se nepovedlo. Ale vůbec. České Budějovice vyměnily trenéra, jenže hned v prvním poločase pod taktovkou Františka Straky selhaly. Prohra v domácím prostředí s Pardubicemi hodně rozzlobila fanošky. Ti dávali najevo svoji spokojenost. Na sociálních sítích, ale i na stadionu.

Hráči českobudějovického Dynama se v uplynulých dnech snažili koncentrovat jen na trénink, ale tak jednoduché to není. Z pochopitelných důvodů je zajímá budoucnost klubu, finanční stabilita. Fotbal je jejich prací, výplaty chtějí mít na účtech, jak si s klubem domluvili. V Dynamu se ale děly věci, které hráče minimálně rozptylovaly.

Odešel Koubek, majitelem se stal Jirka. Odvolaní byli trenéři, jako šéf lavičky přišel Straka. V klubu řídí důležité věci Emil Kristek. To všechno hráči vnímají, i kdyby si tisíckrát říkali, že jejich hlavu naplní je ligový zápas s Pardubicemi.

František Straka má za sebou první zápas. Výsledek je pochopitelně hodně důležitý, možná ještě důležitější je ale směřování klubu. „Trenéra jsme si vybrali, protože mu věříme,“ stojí si pevně za svým názorem Emil Kristek, který je aktuálně šéfem českobudějovického klubu. „Straka umí vyburcovat tým. Věříme tomu, že tady nezůstane jenom rok a že to bude fungovat.“

Na zápas s Pardubicemi byli fanoušci hodně zvědaví. A protože Františka Straku znají v celé republice, i za jejím hranicemi, sledovanost Dynama České Budějovice s příchodem charismatického kouče rapidně narostla. „Není to teď jednoduché, prožíváme složité období, ale musíme věřit a být pozitivně naladění. Franta nám sem teď přinesl svěží vítr,“ potvrdil Kristek. Vidět to bylo na trénincích v týdnu, vidět byla změna klimatu uvnitř družstva i na hřišti. Vidět to ale nebylo na hřišti a už vůbec ne na výsledku.