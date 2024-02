Sobotním domácím zápasem s Baníkem Ostrava, jehož výkop je v 15 hodin na Střeleckém ostrově, začíná pro fotbalisty českobudějovického Dynama jarní část I. ligy a v ní těžký boj o záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži.

Zdeněk Ondrášek věří, že Dynamo boj o záchranu zvládne. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Při neúčasti zraněného Lukáše Havla tým Dynama proti Baníku v roli úřadujícího kapitána povede 35letý Zdeněk Ondrášek, jenž před zápasem odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Po zimní přestávce vás opět čekají boje o ligové body. Těšíte se?

Těším se hodně a jsem rád, že i zdraví slouží. Samozřejmě, už mi není dvacet, cítím se ale dobře a taky přípravu, ačkoli byla hodně náročná, jsem zvládl ve zdraví. Něco jsme natrénovali, i přípravné zápasy se nám povedly a všichni už se moc těšíme na sobotu a na zápas s Baníkem.

Vy jste na podzim měl určité zdravotní potíže, teď už jste fit?

Bude to už skoro dva roky, co jsem měl operaci kolena a na podzim mě to trošku začalo trápit a trošku se to potřebovalo vyčistit. Mělo by to být v pořádku, ale samozřejmě při takové operaci ta noha prostě vždycky zeslábne. Takže jsem to musel dotrénovat a doposilovat. Už je to ale za mnou.

Na klubové tiskovce zaznělo, že jste nějakou dobu nedostali výplaty. Co k tomu?

Já už to zažil, třeba v Polsku ve Wisle nám dlužili peníze sedm měsíců. Ale je to samozřejmě hodně nepříjemné, každý chce dělat tam, kde za svou práci dostane zaplaceno. Je mi jasné, že ani pro klub ta situace není jednoduchá a na jednu stranu to člověk chápe, ale v hlavě mu to vrtá. Není to ale věc měsíců, jde o o týden dva, neděláme z toho takovou vědu a soustředíme se vyloženě jen na fotbal a konkrétně teď na Baník. Víme, že to lidi v klubu dají do pořádku.

Hodně se spekulovalo také o tom, kdo mužstvo na jaře povede a padala různá jména, ale nakonec vás povedou trenéři, které dobře znáte a oni stejně dobře znají vás.

Může to být výhoda, i to ale šlo mimo nás. Mně osobně se líbí, jakou oba mají vizi, že mají budějovické srdce a že chtějí pro záchranu udělat maximum. Věřím, že k tomu přispějeme i my na hřišti.

Jaká je před ligovou premiérou atmosféra v kabině?

Myslím, že jsme se dobře naladili na soustředění v Turecku, kde jsme měli pro přípravu optimální podmínky a kde se nám, myslím si, hodně povedly i přípravné zápasy.

Ale přijíždí Baník, a to je na rozjezd hodně silný soupeř!

To jistě je, nicméně v lize není slabých mužstev! Čeká nás těžký zápas, ale jsme doma a věřím, že i lidi nám pomůžou, že to jaro odpálíme dobře a že nakonec ligu pro Budějovice udržíme!

DORAZÍ ADEDIRAN



S Baníkem dorazí i Quadri Adediran, jenž do týmu přišel na hostování právě z Dynama. „Nastoupit může,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Milan Čadek. Baníku odešli Ewerton (zpět do Slavie), Almási (Osijek), Kaloč (Kaiserslautern), trest má Tanko.

Dynamo posílil Tranziska (Austria), na marodce jsou Havel, Hubínek, Čoudek a Zajíc, k dispozici ještě nebudou posily Sanneh a Madleňák. „O sestavě máme víceméně jasno a věřím, že kluci těžký zápas zvládnou,“ uvedl pro Deník trenér Jiří Lerch.