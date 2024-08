To se vůbec nepovedlo. Dynamo dostalo v Mladé Boleslavi výprask. Nová trenérská sestava zatím vůbec nefunguje.

Všechno hrálo českobudějovickému Dynamu do karet. Unavený soupeř, který měl hlavu úplně jinde než v souboji v české lize, situace v prvoligové tabulce. Hráči si s klidným svědomím mohli říkat, že horší už to být nemůže. Dynamo není Hapoel Be'er Sheva FC. Nejtěžší pro účastníky evropských pohárů, a je to asi těžší než fyzická únava, je přepnout hlavu na jiné soupeře.

Mladá Boleslav - Dynamo ČB 4:0 (1:0), branky: 17. Králik, 49. Kušej (Ladra), 64. Mašek (P. Vydra), 79. Solomon (Mašek). ŽK 1:1 Matějovský – M. Čermák. Rozhodčí: Lukáš Nehasil – Jakub Hrabovský, Lucie Ratajová. FK Mladá Boleslav: Trmal – Kostka, Král, Králik, Fulnek (81. An. Kadlec) – P. Vydra (73. Sakala), Matějovský (C) – Buryán, D. Mareček (46. Mašek), Kušej (68. Pulkrab) – Ladra (68. Solomon).

Náhradníci: Mikulec – Donát, Langhamer, Suchý, Stránský, Vojta.

Trenér: David Holoubek

SK Dynamo Č. Budějovice: Fendrich – Čoudek, L. Havel (87. O. Novák), Trummer – Šigut (58. V. Hora), Hubínek, M. Čermák, Ogiomade (58. Zíka) – Suchan – Tranziska (58. Adediran), Ondrášek (C) (58. Osmančík).

Trenér: František Straka

Postavení obou týmů v Chance lize navíc svádělo k podcenění. "Já to tady zvednu. Zvednu to tady," opakoval nový trenér Dynama František Straka. Na jihu Čech se vyřešilo v týdnu několik věcí. Také to je důležitá věc, hráči v neděli mohli a měli myslet jen na zápas. Jako asistent jsem i analytik," vysvětloval v rozhovoru pro Deník Miroslav Jirkal, Strakův asistent. Co analyzuje? Hru soupeře. Má s touto prací velmi bohaté zkušenosti, v notebooku má zabudovanou elektronickou tužku, je zároveň členem realizačního týmu české fotbalové reprezentace. S Ivanem Haškem projel půl světa. Teď Straka a Jirkal nachystali českobudějovické Dynamo, ve kterém oba hrávali, na zápas v Mladé Boleslavi. V utkání 4. kola Chance ligy se hrálo od 17 hodin v mladoboleslavské Lokotrans aréně. Boleslav byla v roli favorita, ale také ona potřebovala bodovat. Mladoboleslavští fotbalisté se cítí doma lépe než u soupeřů. Venku své příznivce dvakrát zklamali prohrami v Jablonci 0:2 a v Hradci Králové 1:2. Tentokrát odehráli zápas před domácími fandy proti zatím nejhoršímu ligovému celku. Dynamo vůbec nestačilo, za týden přijede na Střelecký ostrov Plzeň.