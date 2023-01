Až neuvěřitelný rozdíl zaznamenala kamera Deníku. Podívejte se do fotogalerie nebo na video, které přikládáme k tomuto článku. V den prvního srazu v roce 2023 byl druhého ledna trávník na Střeleckém ostrově krásně zelený. Šéf technické čety Stanislav Marek se velmi pečlivě staral o sestřižení trávníku. Fotbalové hřiště pod vodárenskou věží zalilo sluníčko. A dnes? Ve druhé polovině ledna leží stadion zase pod sněhem. A co hůř, předpověď počasí není vůbec příznivá. Spíš je vzhledem k blížícímu se startu fotbalového jara mizerná. Dynamo v sobotu jede na zápas do Uherského Hradiště, ale už ve středu v odloženém pohárovém utkání přivítá Hradec Králové. Ten duel už se vinou sněhové kalamity jednou nehrál. Vzpomínáte?

Motor zachránil zázrak! To se jen tak nevidí. Hudáček přispěl do Silvestra

"Má sněžit," odpověděl na náš dotaz sportovní ředitel prvoligového klubu Milan Čadek. "Bude padat sníh." To je důvod, proč klub nevyužívá vyhřívání pod trávníkem. "Teď by topení bylo velice nerentabilní, protože by hráči vyběhli k jednomu tréninku, v sobotu a v neděli by hřiště zase zapadlo sněhem. To si nemůžeme dovolit."Pohárový zápas se bude hrát ve středu. "Hráči poprvé na stadion na Střeleckém ostrově půjdou v úterý, to bude předzápasový trénink."