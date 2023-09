To nebyla reklama na fotbal. Fotbalové derby bylo pro diváky velkým zklamáním. Pavlu Tobiášovi bylo rozhdočího zápasu líto. Podle Horejše byl zápas hodně o soubojích.

Pavel Tobiáš a David Horejš se vyjádřili k derby | Foto: Deník/archiv Deníku

Také Jihočeši se vyjádřili k průběhu fotbalového derby. Tady jsou názory osobností z jihu Čech:

David Horejš (fotbalový trenér): "Všichni jsme od toho zápasu čekali víc. Střetla se dvě nejlepší česká mužstva s nejlepší aktuální formou. Ale vidět to nebylo. Bylo to hodně o soubojích. Byla tam spousta přerušení. Téměř vůbec se nehrálo. Bylo tam hodně negativních emocí. Pro většinu fotbalového národa to bylo zklamání, přitom to jsou týmy, které měly fotbalu udělat reklamu. Atmosféra v hledišti? Dalo se čekat, že tam bude hodně emocí. Oba tábory mají jedny z nejlepších českých fanoušků. Diváci Sparty i Slavie jsou, snad až na nějaké dělobuchy, skvělí. Mě spíš zajímalo, co se odehrávalo na hřišti, já čekal lepší fotbal."

Pavel Tobiáš (bývalý trenér Slavie): "Derby bylo pro mne obrovské zklamání. Utkání kde za poločas má jeden tým jednu střelu na branku a druhý 0, tak to se jen tak nevidí. A vrchol je chování hráčů. Já chápu, že derby je emotivní záležitost, ale je práce realizačních týmů, aby se hráči věnovali hlavně hře. Tady to bylo naopak, každý kontakt se soupeřem komentovali, gestikulovali, zkrátka chovali se jako blázni. Takhle nastaveni v žádném případě být nesmí. A vrchol je, že se dotýkají rozhodčích, řvou na ně a mávají rukama. Bylo mi rozhodčího, v tom chaosu, líto. Tohle nebyla reklama na fotbal, ale ukázka toho kam se tato hra nesmí dostat."