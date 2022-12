Chcete jiný případ? Prosím. Emmanuel Tolno. Guinea - Česká republika. Sequence - Táborsko - České Budějovice. "Jsem z Guiney. Mám v Guiney maminku, tatínka, sestru a dva bratry. Nejmladší je Francoas," vypráví Tolno ve francouzštině. Trpělivě vyjmenoval všechny Tolny ze své rodiny. Jméno po jménu.

Když do klubu z jihu Čech dorazil, byl vděčný všem a za všechno. "Fotbal je u nás doma také na dobré úrovni, ale jsem rád, že jsem v Táborsku, klub FC MAS se o mně výborně postaral," přikyvoval. Je jasné, že jednoduchý přechod od Atlantského oceánu k Jordánu není. Tolnovi se po příchodu do Evropy občas po jeho rodné zemi zastesklo. Vyrostl na západním pobřeží Afriky."Hlavním městem naší země je Conakry," vyprávěl o republice, která sousedí s Pobřežím slonoviny, Guineou-Bissau, Libérií, Mali, Senegala a Sierrou Leone. "V FC MAS Táborsko se mi líbí, jsem rád, že mohu být v České republice," dodal táborský fotbalista Emanuel Tolno. Jeho cesta se přiblížila kruhu. Z Táborska do českobudějovického Dynama a zase zpátky.

Jsou tady Vánoce a v Táboře mají po ruce další zázrak. Sy Babacar. Půjde v Simových stopách? Zdá se, že minimálně podobným způsobem má nakročeno.