Fotbalisté Dynama druhou polovinu I. ligy zahájili porážkou 1:2 na hřišti favorizované pražské Slavie.

Michal Hubínek atakuje slávistu Jakuba Hromadu: Slavia Praha – Dynamo ČB v sobotním utkání první ligy 2:1. | Foto: Deník/ Michal Káva

Trenér Tomáš Zápotočný přes nepříznivý výsledek své svěřence chválil: „Smekám před hráči, co v zápase předvedli. Jsem na ně hrdý, neboť dle mě nebylo znát, že hraje první s posledním. Před kluky kloubouček dolů, myslím, že tohle je ta cesta, po které bychom měli kráčet dál,“ nešetřil kouč Dynama uznáním.

Nicméně výhrady trenér Zápotočný měl hned k rychlému gólu Slavie na 1:0, kdy byl po rohovém kopu Jurečka úplně volný. „Že byl na zadní tyči nikým nehlídaný, to mě štve. My se totiž připravovali na to, že Slavia bude silná při autových vhazováních a dalších standardkách. Právě tam je obrovská kvalita Slavie,“ připomínal trenér Dynama.

Ani po brzkém gólu Jihočeši do kolem nešli a Slavii její roli favorita řádně zkomplikovali, když po ukázkové spolupráci Alliho a Adedirana dokázali krátce po obdrženém gólu vyrovnat na 1:1. „My některé situace před zápasem se Slavií nacvičovali a že jedna z nich vyšla tak dokonale, je i trocha potřebného štěstíčka,“ vyzdvihl kouč Zápotočný parádní akci obou nigerijských fotbalistů, které předcházel pohotový výkop brankáře Šípoše. „Nicméně ta prohra a taky to, že jsme oba góly dostali ze standardek, mě moc mrzí. Mohli jsme si odvézt z Edenu bod, který by pro nás měl velkou cenu. Ale stojím nohama na zemi, hráli jsme proti velké extratřídě a Slavia ukázala obrovskou sílu,“ uznal trenér Dynama.

Fotbalisty Dynama na roz᠆díl od duelu v Edenu, kde byli outsidery, teď čekají důležitější zápasy. Ať v sobotu doma s Hradcem, či třeba dva týdny nato na Bohemce. „My chceme uspět v každém zápase a já už teď mám v hlavě, co a jak dělat, abychom v sobotu doma zvládli Hradec. Uvidíme, co z těch zápasů do konce roku vyválčíme,“ uzavřel Tomáš Zápotočný.

LIGA DO KONCE ROKU



Sobota 2. prosince: Dynamo – Hradec Králové (15:00)

Neděle 10. prosince: Plzeň – Dynamo ČB (15:00)

Sobota 16. prosince: Bohemians – Dynamo (18:00)