56 hodin před výkopem zápasu Fortuna: ligy Dynamo Slavia (1:0) trenér Českých Budějovic Marek Nikl předpověděl, co se bude dít. "Slavia má velkou ofenzivní sílu, my ale chceme hrát ofenzivně," říkal. Jeho slovům se mnozí jen smáli. Ofenzivně? Vážně? Proti Slavii? Proti týmu, který soupeřům nasázel 63 gólů? Fanoušci Dynama mají ještě v živě paměti prohru 1:6, tehdy na Střeleckém ostrově řádil Olayinka.

Teď tady byl Olayinka zase. Mistr české i albánské ligy znovu patřil k nejaktivnějším. Dynamo se ve druhém poločase dostávalo do úzkých. Vypadalo to, že domácím prospěje posílení defenzivy. Další stoper. Obránce. Jenže do hry postupně přišli Adediran, Čermák a Penner. Mají spoustu předností, jenže defenziva mezi ně nepatří. Trenéři Nikl a Zápotočný správně odhadli, že nejlepší obranou je útok. "Změnili jsme rozestavení, náš záměr vyšel, v trenéřině je to pro mě asi zatím nejvíc, Slavii nebudeme porážet každý týden," zářil Marek Nikl po zápase.

Podívejte se na video. Trenér Nikl mluvil o ofenzivním stylu už tři dny před výkopem. Jak je vidět, dobře věděl, o čem mluví.