Dvougólové výhry s pardubickým nováčkem soutěže, jenž ale do jarní části sezony šel jako pátý tým prvoligové tabulky a s vizitkou mužstva, které na domácím hřišti v pražském Ďolíčku až do neděle nepoznalo hořkost porážky a o body zde po remíze 1:1 připravilo i suverénní Slavii.

„Tři body z Ďolíčku jsou velice cenné, protože Pardubice jsou na svém hřišti velice silným soupeřem,“ ocenil kouč Dynama David Horejš, dle něhož si jeho svěřenci vyhrát určitě zasloužili. „Jen v začátku zápasu se nám příliš nedařilo a zbytečně jsme ztráceli řadu míčů v přechodové fázi. Ve druhé části první půle už jsme ale byli lepším týmem a celkově jsme podali velice dobrý, taktický a týmový výkon. Cenné tři body jsou pro hráče zcela zaslouženou odměnou, odvedli velice dobrou práci.“

Byť se černobílí rozjížděli pomaleji, hráči ligového nováčka se proti jejich konsolidované defenzivě jen obtížně prosazovali. A co prošlo, bezpečně pochytal zkušený Jaroslav Drobný. Ten se krátce před půlí, kdy domácí za stavu 0:1 ve snaze ještě do pauzy vyrovnat vyvinuli velký tlak, blýskl po Čihákově tvrdé ráně a poté ještě stačil vyražený míč výborným zákrokem uklidit před dobíhajícím Solilem do bezpečí.

Nejblíže gólu tak Pardubice byly až krátce před koncem zápasu, kdy Surzyn trefil vydařenou ranou zdálky tyč. Nicméně neméně povedenou ranou zazářil v nastaveném čase prvního dějství také kapitán Dynama Patrik Čavoš, jenž zpoza vápna dělovkou nastřelil břevno Boháčovy branky.

Oporami svých týmů byli oba brankáři, mužem zápasu dle deníku Sport ale byl hostující útočník Marko Alvir, jenž přišel do Dynama z Plzně na hostování poté, co si Šulce stáhla v zimě zpět Plzeň). „Jak Šulc, tak Van Buren, který se vrátil do Slavie, pro nás byli směrem dopředu neskutečně platní,“ připomněl kouč Dynama, že na jaře bude tým oba ofenzivní hráče už citelně postrádat.

Nicméně nový muž Alvir proti Pardubicím odvedl při svém prvním ligovém utkání za Dynamo velice slibný výkon a naznačil, že by mohl být pro tým přínosem. „Marko ví, co od něj chceme, do naší hry zapadá. V Praze odvedl velmi dobrý výkon, byl aktivní, udržel vpředu balon a byl u klíčových momentů zápasu,“ chválil novou akvizici svého tým David Horejš.

Alvir svůj vydařený debut korunoval v závěru utkání, kdy po perfektní Javorkově nahrávce chladnokrevně pečetil druhým gólem výhru Dynama. Asistoval v 57. minutě i při neuznané brance hostí, jejímž autorem po jeho úniku a nahrávce před odkrytou branku byl Petr Javorek. Po shlédnutí videa však rozhodčí Klíma gól pro předchozí Alvirův faul na Šejvla odvolal. „Já se snažil vystoupit proti hráči s míčem, ten do mě ale strčil a já to hned řekl rozhodčímu. Jsem rád, že gól neplatil, ale bohužel nám to k ničemu nebylo,“ litoval domácí bek Martin Šejvl.

Už předtím na sebe Alvir upozornil ve 36. minutě, kdy jeho ránu na zadní tyč vyrazil Boháč jen konečky prstů na roh. Po jeho rozehrání došlo ke střetu Surzyna s Novákem a po zásahu VAR následně také k nařízení pokutového kopu. A z něj Čolič vstřelil důležitý vedoucí gól Dynama.

Dle Pavla Nováka při zákroku na něj o faul šlo. „Já při rohu nabíhal na první tyč, na poslední chvíli jsem se dostal nohou před Surzyna, on asi nepočítal s tím, že tam nohu dám a zezadu mě do ní nakopl. Už když jsem ležel na zemi, jsem si říkal, že to faul je a potvrdilo to i video,“ líčil obránce Dynama penaltovou situaci ze svého pohledu.

Co na to viník? „Já ho trefil zespoda a myslel jsem si, že to spíš je faul na mě. Jenže rozhodčí to viděl jinak a my to musíme respektovat,“ krčil rameny Michal Surzyn.

Čoličem suverénně proměněná penalta dle domácího kouče Jiřího Krejčího byla zlomem v zápase. „Budějovice mají dobrý tým a je otázkou času, než v tabulce půjdou nahoru. My se s tímto dobrým týmem snažili uspět a nepropadli jsme. Zlomem dle mě byla až penalta,“ řekl pro TV O2 pardubický trenér.

„Fotbal nám ukázal trochu odvrácenou tvář. Neodehráli jsme špatné utkání, kluci se nemají za co stydět, podali velice bojovný výkon. Měli jsme smůlu, že jsme nedali branku,“ dodal k tomu Jaroslav Novotný, jenž s Krejčím tým Pardubic vede. „Myslím si, že v úvodu jsme měli více ze hry, ale v konci poločasu jsme z penalty inkasovali. Začátek druhé půli se nám povedl. Potom Budějovicím neuznali druhý gól a hru to trochu rozkouskovalo. V závěru jsme tlačili, dostali jsme se do několika dobrých šancí, jenže jsme dostali druhý gól. I takový ale někdy fotbal je…“

V týmu Pardubic po první domácí prohře vládlo velké zklamání, zato Jihočeši odjížděli z Prahy nadmíru spokojeni. „Pardubice jsou v domácím prostředí velice nepříjemné. Jsme první tým, který tady zvítězil, o to je to cennější. Musím kluky pochválit. Pro nás cenné tři body, rozjezd sezony je strašně důležitý,“ pochvaloval si trenér David Horejš.

Dynamo vítězstvím s Pardubicemi navázalo na svou podzimní velice příznivou bilanci zápasů na hřištích svých soupeřů – z osmi venkovních duelů prohrálo jediný (a to smolně o gól v Jablonci) a uhrálo venku třináct ze svých získaných 18 bodů.