Veliké zklamání, vzápětí ještě větší radost! „Ty emoce byly veliké,“ potvrdil trenér fotbalistů Dynama Jiří Lerch poté, co jeho svěřenci v zápase s Libercem přišli ve třetí minutě nastavení o jednogólový náskok, ale v šesté minutě nastaveného času dali vítězný gól a v boji o záchranu v I. lize po výhře 3:2 s Libercem získali nesmírně cenné tři body.

Martin Králik v zápase Dynama s Libercem (3:2) bojuje s hostujícím Žambůrkem. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„My jsme věděli, že Liberec je kvalitní tým a že je na vítězné vlně,“ připomněl trenér Dynama na pozápasové tiskovce, že Liberec před zápasem na jihu Čech dokázal vyhrát v Plzni a doma porazil Slovácko 4:1. „Dobře jsme si byli vědomi, že nás nečeká nic jednoduchého, myslím si ale, že jsme se dobře připravili a že jsme ten těžký duel zvládli,“ vyzdvihl Lerch.

Zápas přitom pro fotbalisty Dynama nezačal vůbec dobře, protože už v šesté minutě šel Liberec do vedení. „Bylo to po situaci, na které jsme se připravovali, bohužel jsme se nevyvarovali hloupé chyby a po ní jsme inkasovali,“ mrzelo Jiřího Lercha.

Fotbalisty Dynama brzký inkasovaný gól nesrazil do kolen a v závěru první půle Patrik Hellebrand vydařenou střelou srovnal na 1:1. „Ještě předtím tam stoprocentní šanci měl Honza Suchan, ale přestřelil. Naštěstí jsme pak gól dali a ještě do půle tak dokázali vyrovnat. Řekl bych, že gól do šatny nám hodně pomohl,“ vyzdvihl Lerch.

Do druhého dějství tudíž šly oba týmy za stavu 1:1, Jihočeši ale chtěli doma body všechny tři. „V půli jsme kluky nabádali, aby dál hráli trpělivě a ze zajištěné obrany, že ten gól určitě dáme. Což se nám také podařilo, bohužel zase ta naše smůla, my si dáme v té nějaké třiadevadesáté minutě vlastní gól,“ vrtěl Lerch nevěřícně hlavou.

Ani smolný vlastní gól, jehož autorem byl sedmadvacetiletý Florent Poulolo, jenž před jarní částí sezony přišel na jih Čech z Mladé Boleslavi, gólovou přestřelku na Střeleckém ostrově ale neuzavřel: v 95. minutě sice Alli velkou šanci neproměnil, v 96. min. však po akci smolaře Poulola Alli přenechal ve vápně míč Janu Suchanovi a ten chladnokrevně rozhodl – 3:2!

„Ty emoce pak byly veliké a nádherné,“ s úsměvem líčil trenér Lerch obrovské nadšení, které po hektickém závěrečném dramatu na lavičce Dynama zavládlo. „Konečně jsme si tu smůlu vybrali, určitě to pro nás bylo velké zadostiučinění,“ konstatoval kouč Dynama. „Byť to zklamání, když jsme dostali gól na 2:2, bylo hodně velké, i ten jeden bod bychom brát museli, v lize má každý bod cenu,“ krčil Lerch rameny. „Že jsme ale brali body tři, o to byla ta radost větší. Doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů,“ uzavřel Jiří Lerch.

V tom nejbližším Dynamo hraje v sobotu v Teplicích.

TÁBORSKO SE ŽIŽKOVEM

Fotbalisté Silonu Táborsko se ve 23. kole II. ligy utkají už ve středu 17. dubna s Viktorii Žižkov (17 Kvapilka). „Po prohře v Prostějově je naší povinností zápas se Žižkovem zvládnout a vrátit se zase na vítěznou vlnu,“ zdůraznil Vladimír Zeman, jenž v Prostějově vstřelil jediný gól svého týmu, porážce 1:2 ale nezabránil.