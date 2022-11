Pár. Duo. Tandem.

Nikl - Zápotočný. Nebo chcete-li: Zápotočný - Nikl. Je to jedno. Na trénincích a na výkonech se budou podílet oba. Oba také ponesou zodpovědnost za výsledky.

Dynamo má za sebou první trénink pod vedením dvou trenérů. "S velkou chutí," odpověděl Marek Nikl na dotaz, s čím se do Českých Budějovic dostavil. "Baví nás to," dodal. Tak snad budou výkony českobudějovických fotbalistů bavit také fanoušky. A majitele klubu. "Pro nás je to obrovská výzva," říká Marek Nikl. Jeho kolega Tomáš Zápotočný nejprve vysekl poklonu celému klubu: "Jsme velice spokojení. Když vidíme, co je tady za zázemí, co všechno se tady pro klub dělá, musíme před panem Koubkem jenom smeknout," jmenoval Potočný právě majitele klubu, který by si přál, aby se Dynamo pohybovalo v horních patrech tabulky: "Hráči mají v našem klubu vytvořeny nepochybně takové podmínky, aby byli na vyšší úrovni, než je současné umístění mužstva," vysvětloval Koubek, proč dochází ke změně trenérů.

Tandem Nikl - Zápotočný vedl trénink DynamaZdroj: Deník/ SK České BudějoviceDynamo je v aktuání tabulce po 16 podzimních zápasech třinácté. Klub má hrozivé skóre: 17:30. I to je pro nový trenérský pár výzvou. Jak nový styl páru Zápotočný - Nikl přijmou hráči, težko říct. Tomáš Zápotočný je natěšený hodně. "Na práci v Dynamu se moc těším, věřím, že budeme úspěšní." Bývalý český fotbalový obránce a bývalý reprezentant byl od léta 2017 hráčem klubu 1. FK Příbram. Mimo Českou republiku působil na klubové úrovni v Itálii a Turecku. Na kontě má 4 starty za český národní tým v letech 2006–2007. V létě 2018 ukončil fotbalovou kariéru.

Na podzim vedl Příbram, která prožila skvělé období. Ale "jen" ve druhé lize. Příbramští jsou v čele tabulky s 31 body, o dva body před Vyškovem, o tři před Líšní. Zajímavé je i skóre. Svěřenci trenéra Zápotočného nastříleli v 16 podzimních zápasech 29 gólů. Ve druhé lize nejvíc - společně s Vyškovem. Inkasovali dvanáckrát, méně gólů dostala jen zmiňovaná Líšeň.

Prvním úkolem trenérského dua bylo přijít mezi hráče. Splněno. Druhý bude těžší. Pohár. Už v sobotu. "Máme to nastavené tak, že chceme vyhrávat všechny zápasy," říká Nikl směrem k sobotnímu utkání MOL Cupu, ve kterém Dynamo přivítá v sobotu v 15.00 Hradec Králové. "Budeme chtít vyhrát a zvládnout i tento duel. Musíme se dobře připravit, abychom to zvládli," říká polovina trenérského páru Marek Nikl. A Tomáš Zápotočný? "Fotbal miluju. Sledoval jsem první i druhou ligu. Dokážu říct, že v Budějovicích je obrovská kvalita. Budeme se snažit s Márou a s realizákem vymáčknout z kluků co nejvíc," doplnila druhá půlka trenérského tandemu.

Kdyby oba trenéři třeba nevěděli, tak majitel klubu Vladimír Koubek nebyl na podzim spokojený se hrou hlavně na Střeleckém ostrově: "Nelíbil se mi herní projev. Neuměli jsme si vytvořit herní převahu, tlak a to co všechno k domácím zápasům patří."