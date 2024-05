Až sobotní poslední kolo nadstavbové skupiny o záchranu v I. lize rozhodne, kdo z trojice Karviná (29 bodů), Dynamo ČB (29) a Zlín (27) sestoupí přímo do II. ligy a kdo o setrvání mezi elitou bude bojovat s baráži se druhým a třetím týmem II. ligy.

Patrik Hellebrand i v zápase proti Jablonci patřil k oporám Dynama. Na snímku ve skluzu atakuje Dominika Pleštila. | Foto: Foto/ Petr Tibitanzl

Fotbalisté Dynama přitom o víkendu byli blízko tomu, aby si baráž zajistili v předstihu. „Kdybychom dvougólové vedení udrželi a získali ty tři body, měli bychom cíl, který jsme si dali, totiž dostat se do baráže, už splněný,“ litoval trenér Jiří Lerch, jehož svěřenci vedli s Jabloncem 2:0 a kdyby tříbodovou výhru udrželi, měli by na poslední Zlín náskok čtyř bodů.

„Bohužel se nám zvítězit nepovedlo a cítíme samozřejmě velké zklamání, ale jedeme dál, ještě jsme nespadli,“ říkal kouč Dynama, kterého ztráta dvougólového náskoku pochopitelně hodně mrzela, zároveň ale připomněl i sílu soupeře: „Jablonec tady podal skvělý výkon, po Spartě dle mě to byl nejlepší mužstvo, jaké tady na jaře hrálo. My věděli, že Jablonec má velkou kvalitu, přesto nás zpočátku trošku zaskočil svým rozestavením, se kterým jsme nepočítali. Proto jsme v prvních dvaceti minutách v některých fázích byli pod tlakem. Postupně jsme se z tlaku vymanili, připravili si i nějaké možnosti a dostali se do dvougólového vedení. Co nás ale provází celé to jaro, že dostáváme hloupé góly, za které si můžeme sami, to nás postihlo i tentokráte a dvougólové vedení jsme během šesti minut prohospodařili,“ mrzelo trenéra Dynama.

Pro své svěřence ale měl i pochopení: „Hráči soupeře neměli žádnou zátěž v hlavách, zatímco my pořád mysleli na to, že musíme a musíme, což samozřejmě obrovsky svazuje nohy,“ krčil rameny Lerch a doplnil, že proto v poločase hráče nabádali, že musí hrát trpělivě, že ty šance přijdou. „Jenže v závěru, kdy jsme tam nějaké příležitosti měli, jsme ty své šance bohužel proměnit nedokázali,“ zmínil třeba obrovskou příležitost Jakoba Tranzisky, jenž z deseti metrů překopl prázdnou branku.

V posledním zápase nadstavbové skupiny o záchranu v lize čeká fotbalisty Dynama v sobotu zápas na hřišti stejně ohrožené Karviné.

A budou v něm chtít uspět!

„Únavu už kluci určitě cítí, hrajeme to ve dvanácti lidech, ale máme teď celý týden na to, abychom se zregenerovali,“ říkal trenér Jiří Lerch na tiskovce po střetnutí s Jabloncem. „Klukům věříme, že do zápasu dají všechny své síly a že v něm uspějí,“ zdůraznil Lerch.

„Strašně moc si přeji, aby se liga se v Budějovicích hrála i nadále. Nejen já, ale všichni pro to uděláme maximum,“ před cestou do Karviné ujišťoval záložník Patrik Hellebrand, jenž po sezoně zamíří do Górniku Zabrze. „Udělám všechno pro to, aby Dynamo zůstalo v lize, protože tam určitě patří!“ zdůraznil.

Fotbalisté Dynama jedou do Karviné s cílem vyhrát, protože jedině vítězství jim zajistí baráž bez ohledu na výsledek Zlína v Jablonci. Pokud Dynamo v Karviné nevyhraje, baráž by mu zajistila jen nevýhra Zlína v Jablonci.