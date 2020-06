„Bylo vidět, že Karviná hraje o hodně, navíc je třeba také říct, že nemá špatný tým,“ uvedl na úvod hodnocení zápasu trenér David Horejš, dle něhož se Karviná po příchodu trenéra Jarábka zvedla. „Po průběhu hry bod bereme, byť jsme samozřejmě jeli do Karviné s cílem vyhrát.“

Což bylo v úvodu zápasu i znát. „Naším přáním bylo co nejdříve vstřelit gól, aby domácí znervózněli. Těch dvacet prvních minut jsme také byli lepší, ta aktivita tam z naší strany byla, bohužel v té finální fázi jsme některé slibné akce nedotáhli do konce,“ litoval trenér Dynama.

Postupem času hru Karviná vyrovnala a v některých fázích utkání si vynutila i mírnou převahu, do vyložených šancí se ale její hráči příliš nedostávali. Výjimkou byl jen rychlonohý Ba Loua, který potvrdil, že ne náhodou se o něj zajímá Plzeň. Naštěstí na Jaroslava Drobného nevyzrál, zkušený gólman hostí všechny jeho pokusy skvělými zákroky s bravurou vyřešil.

Dle Horejšova soudu byla na hře jeho svěřenců přece jen už znát únava z náročného programu. „Dva zápasy po sobě jsme nedostali gól a kluci oba ty duely odpracovali. Naše hra je přitom na kondici závislá, je hodně náročná. Určitá jiskra naší hře ke konci už tudíž chyběla,“ připustil kouč Dynama a připomněl, že ke třem zápasům v týdnu se přidala tentokráte i daleká cesta. „Přijeli jsme z Karviné o půlnoci, hned den nato ráno mají kluci regenerační trénink, další den trénink předzápasový a ve středu tady máme Teplice.“

I proto Horejš uvítal, že se do sestavy vrací už i rekonvalescenti Javorek a Mršič. „Jenže chyběl zase David Ledecký,“ posteskl si.

Přestože v Karviné už byl k dispozici i zkušený stoper Tomáš Sivok, jenž s Olomoucí měl stop za vyloučení v utkání na Bohemians, trenéři Dynama vsadili na vítěznou sestavu z minulého zápasu. A to včetně stoperské dvojice ve složení Havel a Talovierov. „Se Sivim jsme to konzultovali a musím říct, že on je v tomto směru skvělý. Sám řekl, že chce aby ti dva mladí kluci hráli. Těší mě, že oba obstáli a odehráli to v Karviné velice dobře,“ vyzdvihl Horejš.

V zápase samotném poměrně brzy hosté využili tří možností okysličit výkon týmu čerstvými hráči. „Filip Havelka měl zdravotní potíže, tam muselo přijít brzké střídání. Víme taky, že Matěj Mrsič po zranění ještě není kondičně na sto procent,“ vysvětlil trenér Horejš. jenž ještě před Mršičem za Brandnera poslal do hry Kulhánka.

Dělbu bodů, byť s očividným zklamáním brali i domácí. „Chtěli a měli jsme získat tři body,“ mrzelo trenéra Juraje Jarábka, uznal ale sílu soupeře. „Nemohu toho chlapcům moc vytknout, proti nám stál velmi kvalitní soupeř. Drželi jsme se taktických pokynů, jen nám nebylo dopřáno štěstíčko, abychom to tam dotlačili. Nicméně je třeba se těšit z každého bodu.“

Dynamo už ve středu hraje doma s Teplicemi „Sil ubývá, ale toho, že ještě dvě kola před koncem můžeme bojovat o první šestku, si vážíme,“ uzavřel Horejš.

NA TEPLICE UŽ I DRŽITELÉ VĚRNOSTNÍCH KARET!

Středeční duel Dynama s Teplicemi (18.00) budou moci sledovat už i držitelé věrnostních permanentních karet. „To jsou fanoušci, kteří permanentku měli loni ve II. lize a koupili si ji i na I. ligu,“ uvedl PR manažer Aleš Strouha a dodal, že plastové karty z letošní sezony ale neplatí a fanoušci si musí po předložení své věrnostní karty vyzvednout vstupenku (výhradně jen na Východní tribunu) na stadionu u pokladny na tuto tribunu. Nejlépe v úterý (10 – 18 hod.), eventuálně ve středu (15 – 18).