Vstup do sezony se Dynamu sice herně příliš nevydařil, ale cenné tři body s Teplicemi Jihočeši vydřeli. „Výkon v první půli nesplňoval naše představy, na hráčích ta tíha prvního utkání zřejmě ležela, že jsme to ale zvládli výsledkově, je pro nás velice důležité,“ ocenil trenér David Horejš.

Proti Teplicím se černobílí ve druhé půli výrazně zlepšili a na to by rádi navázali i v neděli: „K dispozici bychom měli mít všechny hráče, už i Martin Sladký by měl být připraven na sto procent. Nicméně čeká nás velice těžký soupeř,“ připomněl Horejš, že Slovácko bylo v lize čtvrté a že novou sezonu zahájilo výhrou 1:0 na hřišti silného Liberce.

Slovácko před cestou na jih Čech ve čtvrtečním předkole Konfederační ligy s Plovdivem sice výhrou 1:0 smazalo manko z venkovního utkání, na penalty ale neuspělo.

Trenér Martin Svědík věří, že ač pohárový duel sebral jeho svěřencům hodně sil, na zápas s Dynamem bude tým dobře připraven. „Samozřejmě to bude těžké, v nohách máme sto dvacet minut, navíc psychika je na bodu mrazu. Určitě nás v neděli čeká těžký zápas, přesto věřím, že dokážeme hráče namotivovat,“ podtrhl kouč Slovácka.

Vypadnutí z pohárové Evropy bylo pro hráče Slovácka velkým zklamáním. „Život ale jde dál, už v neděli máme Budějovice a my v lize musíme makat tak, abychom si evropské poháry vybojovali zase v této začínající sezoně,“ zdůraznil pro Slovácký deník stoper Stanislav Hofmann.

Slovácko je v nedělním zápase i dle sázkových kanceláří velkým favoritem, Dynamu se ale v Uherském Hradišti daří (v minulé sezoně tam remizovali 0:0 a rok předtím na Slovácku dokonce zvítězili 2:0)! „Čeká nás velice silný soupeř, jemuž se povedlo jim tým i dobře doplnit, a to hlavně směrem dopředu,“ zmínil trenér Horejš letní příchody Holzera a Šašinky. „Víme, kde má Slovácko silné stránky, ty chceme eliminovat. Prosadit se ale chceme hlavně svou hrou a na tom jsme usilovně pracovali,“ ujistil kouč Dynama.

TÁBORSKO DO PŘÍBRAMI

Ve II. lize fotbalisté FC MAS Táborsko po smolné porážce 0:1 od Brna se střetne v dalším kole v sobotu v Příbrami, která stejně jako Brno ještě na jaře hrála v I. lize. "Příbram je jeden z adeptů na postup, stejně jako Brno. My ale také nebudeme chtít hrát druhé housle, proto do Příbrami jedeme s pokorou, ovšem taky za vítězstvím," ujistil před cestou do moravské metropole stoper Roman Holiš.