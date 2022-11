Pražané byli od začátku aktivnější a už ve 2. min. se dostal k první střele Wiesner, zdálky ale mířil vedle branky Dynama, v níž zdravotně indisponovaného Janáčka nahradil Šípoš. Ten už dvě minuty nato se blýskl po Panákově hlavičce výborným zákrokem a také v dalším průběhu utkání odváděl velice kvalitní práci.

Sparta zápas rozhodla jediným gólem už ve 12. minutě, kdy Minčev našel přihrávkou podél pokutového území Dynama volného Haraslína, jenž dělovkou pod břevno nedal Šípošovi žádnou šanci k zásahu – 1:0.

„Minčev mě viděl, posunul mi to pod sebe a já se to snažil z první dát na bližší tyč. Přiznávám, že jsem to nechtěl dávat nahoru, chtěl jsem to trefit po zemi, avšak nejsem zklamaný, že to tam padlo pod břevno,“ s úsměvem líčil vítěznou trefu zápasu Lukáš Haraslín. „Důležité ale jsou tři body,“ dodal.

Pár vteřin předtím se dral do šance na druhé straně hostující Čmelík, jenž po Pavelkově zákroku těsně před velkým vápnem se ocitl na zemi, rozhodčí Starý to ale za faul neposoudil. A po brejku naopak udeřila Sparta…

Letenští i po vedoucím gólu měli více ze hry a měli i další příležitosti. Ve 20. min. po Minčevově centru střílel Wiesner, brankář Šípoš ale byl pozorný a z dorážky Zelený poslal míč vysoko nad.

Po úvodní půlhodině, v níž měla Sparta znatelně více ze hry, o sobě dali vědět i hosté. Ve 26. min. po Mršičově akci měl slibnou šanci Hora, mířil ale vysoko nad branku. V závěru první půle dobře vypálil Hellebrand, tečovaný míč ale skončil v síti jen z boku.

Také po změně stran hráči Dynama několikrát zahrozili, a přestože dvacet minut před koncem dostal Čavoš po faulu na Kuchtu červenou kartu, bojovali hosté o bod i v deseti až do konce. V 87. min. z úhlu tvrdě střílel Potočný, gólman Kovář ale byl pozorný. Krátce nato Kuchtu v čisté šanci skvěle vychytal Šípoš.

„Myslím, že jsme byli více než důstojným soupeřem, ale nemáme bohužel ani bod,“ litoval trenér Jiří Lerch.

V sobotu hraje Dynamo v osmifinále Mol Cupu doma s Hradcem Králové (14).

Sparta - Dynamo 1:0 (1:0) - Branka: 12. Haraslín. ŽK: Zelený – Čmelík , Havel, Skovajsa. ČK: Čavoš (71.). Diváci: 13 269. Rozhodčí: Starý – Nádvorník, Vodrážka. Sparta: Kovář – Vitík, Panák (60. Karabec), Sörensen – Wiesner, Pavelka (79. Höjer), Sadílek, Zelený (85. Mejdr) – Minčev (85. Kaštánek), Kuchta, Haraslín (60. Daněk). Dynamo: Šípoš – Sladký (79. Broukal), Havel, Králik, Skovajsa – Hora, Čavoš – Čmelík (89. Matoušek), Hellebrand (89. Škoda), Mršić (66. Penner) – Zajíc (66. Potočný).