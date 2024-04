„Pro nás v naší situaci každý bod v lize je velice důležitý,“ po nedělní remíze 1:1 v Pardubicích řekl kouč prvoligových fotbalistů Dynama Jiří Lerch, jedním dechem k tomu ale dodal, že pro něj byl velkým zklamáním výkon jeho týmu v prvním dějství. „Zaráží mě, co jsme v první půli předvedli,“ hněval se.

Musa Alli málem v samém závěru utkání v Pardubicích dal vítězný gól Dynama, brankář Kinský jeho ránu zpod břevna ale vyrazil (na snímku z utkání obou týmů v Č. Budějovicích Alli uniká Hlavatému). | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Fotbalisté Dynama v Pardubicích nezachytili začátek utkání a už od páté minuty museli dotahovat jednogólové manko. Což nebylo jednoduché, jejich soupeř byl na koni a v první půli byli hosté převážně pod tlakem. „Všude jsme byli pozdě, vůbec jsme nestíhali a zaplať pánbůh, že jsme do přestávky dostali jen jeden gól,“ oddechl si Lerch.

Po změně stran, byť i v této fázi utkání měly více příležitostí Pardubice, výkon Dynama šel nahoru. „Změnili jsme rozestavení a hned po přestávce vystřídali tři hráče, kteří naši hru oživili,“ usoudil trenér Lerch, dle něhož i zisk jednoho bodu má svou cenu. „S remízou jsme spokojeni, venku jsme moc bodů nezískali,“ připomněl Lerch, že jeho tým venku v tomto ligovém ročníku ještě nevyhrál a jen třikrát remizoval.

Zatímco Jihočeši bod brali, pro Pardubice byla remíza 1:1 zklamáním. „Jednoznačně je to pro nás ztráta dvou bodů. Měli jsme zápas po většinu času pod kontrolou a doma na jaře jsme v zápase podali na jaře nejlepší výkon, avšak bohužel máme jen bod, takže se mi to jen těžko hodnotí,“ říkal po zápase asistent trenéra David Mikula, jenž tým vedl za vykartovaného hlavního kouče Radoslava Kováče. „Brzy jsme dali vedoucí gól, což bylo přesně dle našich představ. Pak jsme měli hodně šancí a dva tři góly jsme měli dát, jenže jsme je nedali a nakonec si zase necháme dát gól ze standardky,“ lomil rukama Mikula.

Autorem brzkého vedoucího gólu Pardubic byl po vydařené kombinační akci a přesné nahrávce Hlavatého obránce Surzyn, na jehož ránu k tyči brankář Šípoš nedosáhl. „Míša mi to dával tak nějak naslepo pod sebe, přede mnou tam byl Kroby (Ladislav Krobot – pozn.), na toho jsem řval, ať mi to pustí a propadlo to až ke mně a já se snažil jen trefit bránu,“ líčil Michal Surzyn, pro něhož to byl první gól v letošní sezoně.

Bod Dynamu zařídil deset minut před koncem výstavní hlavičkou Zdeněk Ondrášek, kterého z rohového kopu našel Suchan. „Nacvičený signál to nebyl, já mu akorát řekl, ať mi konečně trefí hlavu a jsem hrozně rád, že mě vyslyšel,“ usmíval se zkušený útočník, načež hned dodal, že standardky s Ivo Táborským ale skutečně nacvičují. „A to se vyplatilo, konečně taky ze standardky dáme gól a ne jen dostáváme,“ vyzdvihl.

V dalším kole hraje Dynamo tuto sobotu od 15 hodin na Střeleckém ostrově s Libercem, který o víkendu porazil Slovácko vysoko 4:1.