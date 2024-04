Fotbalisty prvoligového Dynama čeká v neděli od 15 hod.v jejich boji o záchranu v nejvyšší soutěži v Pardubicích další velice důležitý zápas.

Fotbalisté Dynama po prohře se Spartou (na snímku Marcel Čermák ve vzdušném souboji se sparťanem Krejčím) v neděli v dalším kole I. ligy hrají v Pardubicích. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Pořád ještě mám v hlavě zápas se Spartou, kterou jsme vlastně do ničeho vážnějšího nepustili, jenže jedna velká chyba nás srazila. Nicméně teď je před námi duel v Pardubicích a v něm budeme chtít bodovat,“ v rozhovoru pro Deník uvedl trenér Jiří Lerch. „Věřím, že nás opustí ta smůla, kterou jsme v posledních třech utkáních měli,“ připomněl jak laciný gól se Spartou, tak i góly, které je v posledních minutách zápasů se Zlínem a v Karviné připravily o lepší výsledky.

Pardubice si před týdnem přivezly tři body z Olomouce za nečekanou výhru 2:0 a tu budou chtít doma proti Dynamu potvrdit. „My venkovní duely poměrně zvládáme, ale pak nedokážeme ten následující domácí vyhrát. To teď chceme změnit a chceme zvítězit podruhé v řadě,“ říkal před střetnutím s Dynamem asistent trenéra David Mikula, jenž v Olomouci vedl tým za suspendovaného Radoslava Kováče.

Jihočechy Mikula nepodceňuje: „Budějovice jsou poslední, jejich středová trojice Čermák, Hellebrand, Suchan ale je velmi fotbalová, vpředu mají rychlostní typy Alliho a Šiguta, zkušený je Ondrášek, jenž má za sebou i reprezentační zkušenosti. Chceme ale potvrdit vítězství z Olomouce a zvládnout utkání za tři body,“ zdůraznil Mikula.

Dynamo by mělo být v neděli v Pardubicích v plné síle. Před týdnem v ČFL za béčko Dynama proti Královu Dvoru si po delší době zahrál i stoper Havel a gólovou hlavičkou přispěl k výhře 3:1. V samém závěru šel na hřiště také v lize proti Spartě. „Lukáš se vrátil, avšak zápas tři měsíce nehrál,“ upozornil trenér Lerch, dle něhož obranná fáze i proti Spartě fungovala, takže by do ní sahat nechtěli. „Ty góly, které nás stály body, jsme dostávali po smůlovatých situacích.“

Fotbalisté Dynama po domácích výhrách s Baníkem 3:0 a Olomoucí 2:1 do jarní části sezony vstoupili slibně, pak ale ze tří duelů uhráli jen bod a čtyři kola před koncem základní části I. ligy klesli na poslední příčku. V minulém kole ale nebodovaly ani Zlín a Karviná, na které tak v tabulce má Dynamo nadále jen minimální ztrátu. „Koukáme hlavně sami na sebe, ale tabulku samozřejmě také sledujeme,“ ujistil Lerch a připomněl, že v minulé sezoně po základní části I. ligy poslední Zlín měl na Brno ztrátu pět bodů, přesto nakonec šla dolů Zbrojovka. „Víme, že v nadstavbě se může stát cokoli a chtěli bychom do ní jít v co možná nejlepší pozici,“ zdůraznil Lerch. „Teď však myslíme jen na Pardubice, tam chceme uspět,“ dodal.

Ve II. lize se třetí Táborsko v sobotu od 16:30 hod. střetne na Kvapilce s Varnsdorfem. „Víme, že náš soupeř je v tabulce až na 14. místě, ale to klame, Varnsdorf hraje nepříjemný, aktivní fotbal, hodně kombinuje, rozhodně nic nepodceníme,“ ujistil trenér Roman Nádvorník.

Že Varnsdorf umí i venku zahrát dobře, svědčí i to, že na jaře remizoval ve Vlašimi a vyhrál na hřišti juniorky Sparty a minulý týden hrál doma s Líšní 1:1. „Nečeká nás s Varnsdorfem jednoduché utkání. Ve druhé lize ostatně takový zápas ani není. Věřím však, že to zvládneme za tři body,“ řekl pro klubový web trenér Silonu Táborsko.

Ve III. lize míří Jihočeši do Prahy: v sobotu Písek na Motorlet, v neděli Táborsko B na hřiště Dukly B a béčko Dynama do Uhříněvsi na Bohemians B.

V divizi Jihočeši o víkendu zůstávají v kraji: v sobotu hrají Č.Krumlov – Sokolov (10:15) a J. Hradec–Doubravka (16 Vajgar), v neděli Soběslav – Katovice (16:30).

I. liga dorostu: Dynamo 19 – Liberec sobota (12.30 na Složišti).

ÚŘEDNĚ Z JčKFS



Tresty: Maňour (H. Žďár) 5 zápasů, Burda (Lišov), Ruczkowski 3, Micák (D. Dvořiště), Beránek (Zl. Koruna) 2, Schneider (Třeboň), Kuneš (Osek), Jinšík (Roudné), Filípek (Ševětín /D. Bukovsko) 1 zápas (všichni nepodmíněně od 4. dubna).

Pokuty: Holec (N. Včelnice), Stingl (Čtyři Dvory) 2500 Kč, Honner (Jankov) 2000 Kč, Boháč (Slavia ČB) 1500 Kč, Färber a Folta (Bavorov), Adamovský (Včelná) 1000 Kč.

Žádosti o změnu trestů: Tesař (D. Dvořiště), Svobodný (Neplachov) nevyhověno.