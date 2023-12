Fotbalisté Dynama prohráli v nedělním utkání I. ligy v Plzni vysoko 0:5 a protáhli tak černou sérii ligových porážek už na šest v řadě.

Robin Hranáč vstřelil třetí gól Viktorie Plzeň, která deklasovala fotbalisty Dynama 5:0. | Foto: Foto: Deník/ ČTK

„Uklidnila nás první branka z penalty. Když se podaří vstřelit rychlý první gól, utkání se v tu chvíli dobře otvírá,“ liboval si po zápase zkušený plzeňský lodivod Miroslav Koubek.

Pro tým z jihočeské metropole ta penalta byla přísná a smolná, když míč škrtl o ruku padajícího Lukáše Havla. Ostatně rozhodčí ji nařídil až na upozornění VAR. Horší bylo, že jen čtyři minuty nato Kliment po úniku z poloviny hřiště zvýšil na 2:0 a Plzeň pak měla ještě do přestávky několik velkých příležitostí, jak svůj náskok ještě navýšit. „Že jsme to neuklidili do půle na 3:0, mě mrzelo, šance tam byly,“ litoval trenér Koubek.

Těch plzeňských šancí byla už v prvním dějství skutečně spousta, jen Vydra samotný ze dvou tutovek pálil vedle, Buchu ve dvou velkých možností vychytal brankář Šípoš.

V první půli si nějaké šance vypracovali i hráči Dynama, po změně stran se ale hrálo už zcela dle plzeňských not a Viktorka třemi góly navýšila skóre až na potupného „bůra“ – a to David Šípoš v bráně Dynama několika dalším gólům ještě zabránil…

„Hrozně moc mě mrzí, jak jsme k tomu zápasu přistoupili. Já se budu snažit nebýt sprostý, ale z toho, co jsme tady předvedli, je mi stydno. Je to obrovská ostuda a měli bychom chodit kanálama,“ jen těžko hledal po zápase slova trenér Tomáš Zápotočný. „Jsem prostě z našeho výkonu hrozně zklamaný a hlava mi to nebere. Takhle se první liga nehraje! Hráli jsme neuvěřitelně ustrašeně a bojácně, takovým výkonem, jaký jsme tady odvedli, neporazíte ani třetí ligu či divizi,“ soptil budějovický kouč.

Hrstka fanoušků Dynama navíc frustraci jak z vývoje utkání, tak zřejmě i z průběhu sezony, dala najevo házením dýmovnic na hřiště.

„Naši hráči si váží podpory fanoušků na venkovním stadionu, podobné chování, je ale pro tým spíše kontraproduktivní. Klub se chce od podobného chování fanoušků jednoznačně distancovat,“ uvedlo Dynamo ve vydaném prohlášení.

Napraví si Dynamo reputaci ve středeční dohrávce doma s Hradcem Králové (17:00)?