Sparťané v rámci 126. výročí založení klubu nastoupili ve vzpomínkových dresech se svislými rudými a bílými pruhy. „Člověku dojde nějaká historická souvislost, ale v tuhle chvíli je pro nás důležitý zejména výsledek na hřišti, musíme udělat maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ uvedl před zápasem trenér Sparty Václav Jílek.

Na zápas proti týmu, z něhož před časem do Dynama přišel, se těšil i záložník Patrik Čavoš: „Vyhráli jsme pět zápasů za sebou a velice rádi bychom tuto sérii dokázali potvrdit i na Spartě,“ podtrhl.

Zápas sice začala aktivněji Sparta, jenže do žádné šance ji obrana Dynama v úvodní pětiminutovce nepustila a naopak v 7. min. po Mandjeckově chybě v rozehrávce hosté dokonale rozebrali zadáky Sparty, Schranz si narazil míč s Mršićem a ranou pod břevno nedal Hečovi sebemenší šanci – 0:1!

To byl pro Pražany šok a až po deseti minutách zahrozili, Kangovu střelu z voleje však brankář Drobný vyrazil. Dvě minuty nato po přísně odpískaném zákroku Schranze na Kangu pálil sám faulovaný hráč dva metry za vápnem pálil jen do zdi. Ve 27. minutě sice Hložek na malém vápně Čoliče přetlačil a dostal míč do sítě, VAR ale odhalil jeho ruku a gól neplatil.

Nicméně vyrovnání se domácí dočkali, když po Novákově zbytečném faulu Kanga z penalty dal na 1:1.

Radost domácích fanoušků však trval jen krátce, protože v závěru první půle Čolič kopal za faul na Ledeckého přímý kop z pětadvaceti metrů a trefil se přesně k tyči – 1:2!

Drama pokračovalo i po půli, kdy se Dynamo dostalo pod tlak. Plavšič dělovkou vyrovnal, Ledecký po dlouhém výkopu Drobného ale dal na 2:3 a střídající Tetteh už jen vyrovnal na 3:3.

Sparta - Dynamo 3:3 (1:2) - Branky: 34. Kanga (11), 59. Plavšič, 80. Tetteh – 7. Schranz, 42. Čolič, 77. Ledecký. ŽK: Mandjeck, Trávník, Lischka – Novák, Brandner, Mršić, Ekpai, Schranz, Drobný. Diváci: 10.052. Rozhodčí: Marek – Horák, Poživil. Sparta: Heča – Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek – Vindheim (57. Plavšič), Trávník, Kanga (89. Krejčí), Mandjeck (61. Tetteh), Hložek – Kozák. Dynamo: Drobný – Čolić, Sivok, Havel, Novák – Brandner (82. Táborský), Čavoš, Javorek, Mršić (71. Ekpai), Schranz – Ledecký (90.Kladrubský) .