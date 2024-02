Fotbalisté Dynama ČB sice v sobotním střetnutí I. ligy v Jablonci sice vstřelili dva pěkné góly, ty jim ale nestačily ani na bod, pět gólů totiž inkasovali.

Fotbalisté Dynama v I. lize prohráli v Jablonci 2:5 (na snímku Alli v souboji s jabloneckým Černákem). | Foto: Deník/ skjablonec.cz

Hráči obou týmů vstoupili do zápasu aktivně a s otevřeným hledím. Hned ve 2. minutě musel po Pleštilově střele zasahovat hostující brankář Šípoš, pět minut nato Kratochvíl zpoza vápna překopl branku hostí. Vzápětí na druhé straně Alli sebral míč Černákovi a domácí branku jen těsně minul.

To z pohledu Dynama byla velká smůla, navíc jen krátce nato bylo pro hosty ještě hůř: po Chramostově centru gólman Šípoš nepíliš důraznou Pleštilovu hlavičku neudržel a Čanturišvili zblízka otevřel skóre – 1:0.

Dostat brzký gól, to je vždy nepříjemnost, nicméně hosty to do kolen nesrazilo a jen o deset minut později dokázali vyrovnat, když po rohu Hellebrand pohotovou ranou z první poslal míč halfvolejem ke vzdálenější tyči – 1:1.

Divácky oboustranně zajímavý fotbal pokračoval také ve druhém poločase. Lépe do něj vstoupil domácí Jablonec: Nebyla poslal z rohu míč skrz malé vápno až na zadní tyč a tam ho Martinec poslal hrudí až do sítě – 2:1. Domácí v této fázi utkání měli více ze hry a záhy svou převahu potvrdili i brankově, když na Nebylův přetažený centr si naskočil volný Tekijaški a hlavou nedal Šípošovi v brance Dynama sebemenší šanci – 3:1.

Ani po tomto třetím úderu do vazu ještě fotbalisté z jihu Čech nerezignovali a jen pět minut nato zápas opět řádně zdramatizovali, když Trummer vybojoval zdánlivě ztracený míč, dal ho pod sebe na Suchana a ten výstavní střelou z patnácti metrů do horního růžku branky vykřesal pro Dynamu naději – 3:2.

„Že se nám podobně jako na Slavii směrem dopředu dařilo, nás samozřejmě těší,“ chválil své hráče jablonecký trenér Radoslav Látal. „Ale na druhé straně se dá říct, že my z každé maličké chyby dostaneme gól,“ mrzelo ho.

Přes dva obdržené góly ale nakonec Jablonec doma slavil jasnou výhru, neboť čtvrt hodiny před koncem Nebyla ke svým dvěma asistencím přidal i gól na 4:2 a v nastaveném čase exbudějovický Václav Drchal porážku Dynama pečetil až na hodně krutých 2:5…

„Z lavičky to je blbě vidět, takže se na to musím podívat ještě na videu, nicméně musím říct, že mi u našich hráčů chyběl takový ten důraz, jaký jsme předvedli proti Baníku,“ litoval trenér hostí Jiří Lerch a dodal, že jeho svěřenci většinu osobních soubojů prohrávali.

V dalším kole hraje Dynamo v neděli na Střeleckém ostrově s Olomoucí (15:00).

Jablonec - Dynamo ČB 5:2 (1:1) - Branky: 8. Čanturišvili, 47. Martinec, 58. Tekijaški, 72. Nebyla, 91. Drchal – 18. Hellebrand, 62. Suchan. ŽK: 0:0. Diváci: 1443. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Dohnálek. Jablonec: Hanuš – Hurtado, Tekijaški, Martinec (82. Štěpánek) – Pleštil (73. Kanakimana), Kratochvíl, Nebyla, Polidar, Černák (90. Drchal) – Čanturišvili, Chramosta (73. Houska). Dynamo: Šípoš – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Suchan, Čermák (79. Tranziska), P. Hellebrand – Šigut (73. Osmančík), Ondrášek, Alli (73. Polanský).