Trenér David Horejš už dopředu čekal těžký mač: „Pardubice jako minule Karviná budou hrát o všechno a my víme, že to nebudeme mít jednoduché. Chceme to však zvládnout a konečně i venku zvítězit,“ zdůraznil.

Byť Východočeši minule padli v Plzni jasně 0:4, tragédii z toho nedělali: „Máme před sebou pro nás důležitější zápasy,“ myslel asistent trenéra Jaroslav Novotný už sobotní utkání s Dynamem.

A do něj hráči Pardubic šli od začátku s velkým úsilím. Díky důraznému forčekinku ztěžovali hostům rozehrávku ve středu hřiště, tam Jihočeši do přestávky ztráceli spoustu míčů.

Pardubičtí byli pilnější též ve střelbě a v koncovce nebezpečnější než hosté. Ti se sice snažili i o kombinační akce a převážně po levé straně se jim to párkrát i podařilo, v koncovce ale jim chyběl důraz. Přesto se ve 31. minutě dostal po Mihálikově úniku do velké šance Mršič, jeho tvrdou ránu ale brankář Letáček jeho gólovku vyrazil.

V té době ale už Pardubice vedly 1:0, protože o čtyři minuty dříve Cadu obešel ve vápně Burena a zcela volný Solil zblízka překonal bezmocného brankáře Vorla.

V závěru prvního dějství černobílí zvýšili úsilí a pár vteřin před odchodem do kabin se opřel do míče Hora a z dobrých pětadvaceti metrů vymetl horní růžek Latáčkovy svatyně – 1:1!

Jenže ani po půli chyb Jihočechů ve středu hřiště nijak znatelně neubylo a navíc se na straně hostí přidaly také nejisté zákroky v defenzivní činnosti. Hned po poločase Novák v tísni sice stačil Hufovi míč ve vápně vypíchnout, jenže jen k Vackovi a ten měl lehkou práci – 2:1.

Krátce nato na druhé straně po Škodově hlavičce si pardubický Toml málem dal parádního „vlastence“, gólman Letáček ale konečky prstů míč vyškrábl zpod břevna na roh. V 57. minutě už se ale Letáček vrhl k tyči marně, Havel hlavou po Mršičově přímém kopu mířil přesně – 2:2.

Už pět minut nato ale riskantní Králikovu nahrávku od pomezní čáry zpět do pokutového území vystihl Solil, toho sice Havel o míč připravil, jenže VAR odhalil, že za cenu faulu. Obrazovka VAR sice nefungovala, rozhodčí Zelinka po shlédnutí záznamu na televizní kameře (!) nicméně penaltu odpískal a Cadu nezaváhal – 3:2.

Ani třetí úder do vazu hráče Dynama naštěstí nesrazil a v 87. min. Čolič výstavní ranou do šibenice vyrovnal na konečných 3:3. „Góly na 2:1 a na 3:2 jsme si dali sami, takže ač jsme dali tři góly, na výhru venku to zas nestačilo a my tudíž musíme i ten jeden bod brát,“ krčil rameny trenér hostí David Horejš.

Pardubice - Dynamo ČB 3:3 (1:1) - Branky: 27. Solil, 50. Vacek, 71. Cadu (11) – 45. Hora, 57. Havel, 87. Čolić. ŽK: Hora. Diváci: 645. Rozhodčí: Zelinka – Podaný, Líkař Pardubice: Letáček – Kostka, Hranáč, Toml, Cadu – Jeřábek – Huf (80. Černý), Vacek, Solil, Rezek (58. Lupač) – Matějka (80. Akosah-Bempah). Dynamo ČB: Vorel – Čolić, Králik, Havel, Novák (59. Skovajsa) – Hora, Hellebrand (87. Hais) – Van Buren, Škoda (90+4. Čavoš), Mršić – Mihálik.