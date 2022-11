A kdo v Jablonci na stoperu Havla nahradí? „Ještě uvidíme,“ uvedl Weber a dodal, že v úvahu přichází varianty se Sladkým, Broukalem či mladým Čoudkem.

Proti Hradci chyběl zraněný Daniel Hais. „Zkouší trénovat, nemyslím si ale, že by do utkání mohl už v Jablonci naskočit,“ přemítal Weber.

Dle něj Jablonec, který poslední čtyři duely v řadě prohrál při skóre 0:7, šel do sezony určitě s většími ambicemi. „Jablonec má své starosti, ale my zase svoje,“ krčil rameny trenér Dynama.

Sobotní zápas bude bezesporu mít speciální náboj pro trenéra Davida Horejše, jenž do Jablonce přišel v létě po dlouholetém působení v Dynamu. „David tam byl prakticky celý svůj fotbalový život. Ale že by to pro nás byla nějaká speciální motivace, to ne,“ pro klubový web uvedl Horejšův asistent Jiří Kohout, jenž Horejšovi asistoval už také v Dynamu. „Cíl je jednoznačný, potřebujeme vyhrát a ten zápas zvládnout za tři body,“ podtrhl Kohout před sobotním utkáním.

S tímtéž přáním jdou do zápasu i hráči Jablonce. „Teď v Liberci jsme jen v první půli měli čtyři stoprocentní šance, ale leží na nás nějaká deka. Musíme si s tím však poradit a v sobotu finální fázi zlepšit,“ zdůraznil zkušený bek Jan Krob, jenž svého času hájil i barvy Dynama.

„David Horejš samozřejmě náš hráčský kádr zná, což pro něj může být výhoda. Avšak i my známe hráče Jablonce a rozhodně bychom v Jablonci chtěli navázat na naše dobré výkony i úspěšné výsledky na hřištích soupeřů,“ ujistil kouč Dynama Jozef Weber.

Zápas venku čeká i fotbalisty Táborska, kteří po domácí remíze s Varnsdorfem 1:1 zamíří v neděli k regionálnímu derby do Vlašimi.

Ve III. lize si FC Písek zápas s Admirou předehrával doma už v pátek večer (a prohrál 0:2) a béčko Dynama v sobotu v Uhříněvsi hraje s Bohemians B.

Sobotní divize: Soběslav – Český Krumlov a Katovice – M. Lázně (oba 14:30), neděle: Lom – Klatovy (14:30 na Svépomoci). I. liga dorostu: Dynamo – Hradec (sobota 11:00 na Složišti).