Proto vyrazí černobílé Dynamo do Jablonce s vírou ve vlastní síly a fotbalové dovednosti. "My jedeme do Jablonce, pravděpodobně si zase budou všichni říkat ježišmarja, kolik tam dostaneme. Ale je to pro nás výzva."

Fotbalisté Dynama České Budějovice na soustředění na Lipně | Video: Deník/ Adam Černý

Straka si našel odrazový můstek v remízovém utkání s Bohemians (0:0). "Já budu chtít jednu věc. Odrazit se od tohohle bodu, od té dobré dominanty obrany," zmínil nulu na defenzivním kontě. Pro trenéry bývá důležitá. Nedostaneš gól, neprohraješ… "S rychlým přechodem do útočné fáze," naznačuje František Straka, že pouze defenzivní hráčům určitě rozdávat nebude. "A když zlepšíme koncovku. A znovu to říkám, když zlepšíme koncovku, tak budeme úplně někde jinde," zdůraznil zkušený kouč Českých Budějovic. Přidal i léty osvědčenou pravdu: "Já se držím jednoho hesla. Začíná to nulou a končí to po 90 minutách. A pojďme si to rozdat." Zápas v Jablonci je důležitý i proto, že pak přijede mistrovská Sparta. "To bude mega zápas. Tady je pro nás asi pro všechny highlight této sezony. Když se Sparta dostala do Ligy mistrů, o to víc nás to bude motivovat. O to víc nás to bude nějakým způsobem hnát dopředu. Teď to ještě dáme stranou. Tady máme další zápas proti Jablonci a tam budeme chtít uspět."

Klub SK Dynamo České Budějovice se po vzájemné dohodě rozhodl ukončit spolupráci se čtveřicí hráčů, v klubu nebudou pokračovat Nicolas Keckeisen, Marcel Köstenbauer, Thomas Jungbauer, s nimiž byla ukončena smlouva. Michaelu Martinovi poté bylo ukončeno hostování. V Jablonci bude hrát Dynamo v neděli 15.9. od 15.30, Sparta přijede v neděli 22.9. také na 15.30.