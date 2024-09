Spartu nasměroval po 17 minutách povedenou hlavičkou ke třem, bodům v Českých Budějovicích stoper Vitík. V úvodu sezony se mu daří. Nejen v defenzívě, ale i střelecky. Trefa na jihu Čech už byla v sezoně třetí. Stejný gólový přísun zajistili Spartě zatím jen dva hráči. Veljko Birmančević a Lukáš Haraslín. Vitík si věří v zakončení, jeho hlavička byla pro brankáře Dynama nechytatelná. Sparta neoslnila, tři body ale má, jihočeská mise je splněna : "Ano, tři body zvenku jsou pozitivní. Navíc s čistým kontem. I když výkon nebyl perfektní, tak pořád jsou to tři body a čisté konto, takže spokojenost."

Skvělý trávník, silná Sparta. Dynamo doma prohrálo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Pod druhém gólu se hráči i fanoušci radovali dvakrát. Vlastně třikrát. Nejprve ti, kteří fandí Spartě, po krásné akci se trefil Ermal Krasniqi. Pak ti, kteří fandí dynamu, protož sudí odmával ofsajd, Po dlouhý minutách se zase mohli radovat sparťané, rozhodčí u VARu ofsajdovou pozici nenašli, gól platil. "Ani se k tomu nechci vyjadřovat," říkal Vitík. "Nevím, jak to chodí u VARu, jen to trvalo docela dlouho. Ty prodlevy jsou moc velké. Samozřejmě nevím, jak to u toho videa přímo probíhá. Nejsem u toho, takže nechci to ani hodnotit."

Sparta začala obrovským náporem. Čtvrt hodiny nepustila soupeře na svoji půlku. "My očekávali, že Budějovice budou hrát zatažené a budou čekat jenom na brejky. A to se taky potvrdilo. Do té červené karty jsme hráli dobře, měli jsme to víc pod kontrolou, než potom po ní. Tam to mohlo být lepší. Ale tři body a čisté konto máme."

Oproti Lize mistrů udělal trenér Lars Friis 5 změn v sestavě. Během zápasu vyměnil šest hráčů. "Dokážeme rotovat a vlastně v podstatě kdokoliv nastoupí, tak je taky schopný zastoupit ve velké kvalitě. To je pro nás moc důležité a vlastně se pro nás nic nezmění a dokážeme vyhrávat i v té rotaci," dodal na Střeleckém ostrově Martin Vitík.