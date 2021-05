Své cíle a záměry, s nimiž do klubu vstupuje, nový majitel Dynama dr Vladimír Koubek obsáhle představil na středeční tiskové besedě.

Nejdříve ale hned v úvodu tiskovky dr. Koubek, jenž se stává majitelem sta procent akcí od 1. června, avšak všechny smlouvy zainteresované strany už podepsaly, vyzdvihl působení nyní již bývalých akcionářů. „Chtěl bych poděkovat akcionářům, kteří tu působili přede mnou, neboť kdo tak dlouho podporuje sport, jako to dělali dosavadní akcionáři, ten zaslouží veliké uznání!“

Chválu nového majitele Dynama, jenž šéfuje akciové společnosti C. S. invest Group, si vysloužila skupina akcionářů v čele s generálním ředitelem holdingu Motor Jikov Group Miroslavem Dvořákem, která klub vlastnila předešlých sedmnáct let. „Budu rád, kdybychom mohli s bývalými akcionáři spolupracovat,“ podtrhl Vladimír Koubek.

Přestože se říká, že nikdy nevstoupíš do stejné řeky, dr Koubek připomněl, že on do Dynama vstupuje už potřetí: „Prvně jsem v Dynamu působil v 80. až 90. letech, kdy jsem pracoval ve firemní struktuře pana Břízy a v klubu jsem měl na starosti spolupráci s novináři, takže jsem se potkal třeba s Karolem Polákem či Vítkem Holubcem,“ zmínil legendární televizní sporťáky.

„Poté, co jsem v nové době začal podnikat, jsem přišel jako reálný vlastník sta procent akcií do Dynama v roce 2003 podruhé,“ uvedl dr. Koubek, dle něhož Dynamo v té době určitě nebylo zrovna v té nejlepší situaci. Jeho slovy řečeno, bylo osiřelé. „V klubu nebyly peníze, nebyly zaplacené faktury, nebylo na výplaty. Já v představenstvu klubu nastolil metodu krizového řízení a za rok se mi podařilo situaci stabilizovat,“ uvedl a vzpomenul, že byť přicházel v době, kdy Dynamo bylo v lize beznadějně poslední, v tabulce skončilo osmé či deváté.

Při svém druhém působení ve vedení Dynama se Vladimír Koubek zásadním způsobem zasloužil i o dostavbu stadionu na Střeleckém ostrově. „V roce 2006 jsem z Dynama odešel a pak také prodal své akcie, protože jsem měl takové pracovní výzvy, že jsem v klubu dál pokračovat nemohl."

Ačkoli pracovně vytížen je i nyní, do Dynama přesto dr. Koubek vstupuje už potřetí. „Chtěl bych navázat na práci dosavadních akcionářů s tím, že mým přáním je zkvalitnit spolupráci klubu a Akademie mládeže. Byl bych totiž rád, kdyby se podařilo pracovat s vlastními odchovanci, to vidím jako hlavní úkol. Chtěl bych také, aby klub byl stabilní nejen sportovně, ale také společensky,“ podtrhl a připomněl velkou odpovědnost klubu vůči městu a kraji. „Město nám svěřilo krásný stadion, co by za to jiné kluby v zemi daly. Máme vynikající podporu i od kraje a naší úlohou bude těchto skvělých podmínek patřičně využít a já, pochopitelně za podpory svých spolupracovníků, chci udělat maximum, aby se mi to povedlo splnit.“

Ze zmíněných spolupracovníků Vladimír Koubek jmenoval dosavadního generálního manažera Martina Vozábala. „Martin bude mít na starosti sportovní úsek, a to velmi ofenzivně. Já mu ulevím od těch jeho ostatních starostí, které on dosud zvládal úžasně. Bylo to pro něj jistě velké sousto a klobouk dolů před ním,“ vyzdvihl nový majitel a dodal, že byly nastaveny i parametry spolupráce s trenérem Davidem Horejšem. „Jak na sportovním úseku, tak v dalších věcech zatím není důvod dělat nějaké zásadní změny,“ ujistil.

Na dotaz, kdy začal svůj návrat do Dynama zvažovat a jak obtížná ta jednání byla, měl odpověď po ruce okamžitě: „Prvně jsem se o to pokoušel v roce 2018, reálně jsem o celé věci začal uvažovat intenzivně letos od února,“ sdělil s tím, že každá akvizice je těžký proces. „Já ale ve svém profesním životě už dělal mnoho akvizicí za mnoho milionů korun. Například jsem pro svého klienta dělal akvizici za osm set milionů korun.“

Za jak velkou částku teď kupoval Dynamo, dr. Koubek ale neodtajnil. „Je zcela standardní, že obsah těchto smluv je prohlášen za obchodní tajemství a platí to také o této smlouvě. Takže konkrétní informaci podat nemohu,“ pravil omluvně (dle kuloárních informací se zmíněná částka pohybuje kolem padesáti milionů).

Na dotaz, zda má jasno, jak naplnit klubový rozpočet, pokýval hlavou: „Byl bych naivní, kdybych představu neměl. Čeká náš hodně práce, jak s obchodními partnery, tak se sponzory, ale budeme chtít rozpočet naplnit a nejen sportovní veřejnost přesvědčit, že klub jde správným směrem. Sportovní výsledky samozřejmě nelze naplánovat jako výrobu, chceme však zajistit podmínky na solidní úrovni. Ty ostatně tady vytvořeny už byly a my budeme z hlediska výsledků mít větší očekávání,“ zdůraznil JUDr. Vladimír Koubek.