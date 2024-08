V utkání s Budějovicemi dal první gól slovenský stoper Králik, který ještě nedávno kopal za Dynamo. "Věděli jsme, že s Budějovicemi to nebude lehký zápas, i přesto, kde se nachází, první poločas nás o tom přesvědčil. Sice jsme vyhráli 1:0, ale nebylo to úplně podle našich představ. Budějovice se dostaly do nějakých šancí, ale do takových pološancí jsme je pustili po našich chybách. Hlavně školácké ztráty. Bylo třeba trošku změnit, třeba i ten přístup a myslím si, že jsme už do druhého poločasu přistoupili dobře, přidali další góly a jsem rád, že jsme do poslední minuty makali, abychom ten gól nedostali a vyhráli to s čistým kontem."

Dal gól, ale radost z něj měl poloviční. "Dynamo mám velmi rád jako celý klub. Město Budějovice mám strašně rád a určitě nejsem smutný, že jsem dal gól právě tomuto klubu. Mrzí mě, co se v Dynamu děje. Mrzí mě, že vlastně pokračuje to trápení minulé sezony. Ještě stále tam mám hodně kamarádů, se kterými jsme stále v kontaktu a prostě mě to mrzí. Věřím, že se to tam teď může nastartovat."

Přestupem do Boleslavi si Králik významně fotbalově polepšil. "Je to o level výše. Uvědomujeme si, že Boleslav je větší klub než Budějovice a je tu větší konkurence a každý den tu každý hráč v šatně musí makat, aby si to místo na hřišti zastal a to nás posouvá dopředu." O gólu mluvil i s bývalými spoluhráči. "Mluvili o ofsajdu. Prý tam někdo v ofsajdu překážel gólmanovi. Nevím to. Večer před spaním se podívám. Mám v Budějovicích pár velmi dobrých kamarádů, takže jsme stihli samozřejmě i trošku vtipkovat mimo fotbal. Bylo to milé setkání."

Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy remizovali doma 1:1 s Hapoelem Beer Ševa, teď je čeká odveta. "Už doma jsme viděli, že mají silné individuality. Určitě nás tam čeká náročný zápas. Víme, že tam bude náročné počasí, které nám nemusí extra vyhovovat, protože těch zápasů v nohách máme víc než Izraelci. Od nás očekávám, že do toho půjdeme naplno jako každý zápas s maximální intenzitou. Sice je to náročné, ale přesvědčili jsme se, že s nimi můžeme hrát. Můžeme postoupit."