Hráči Dynama si na Baník věřili. „Musíme se odpíchnout k lepším výsledkům. Makat jeden za druhého a společně jít za cílem. Jedeme tam získat tři body,“ burcoval na klubovém webu jednatřicetiletý Roman Potočný, jenž do Dynama přišel v létě právě z Baníku, kde byl tři a půl roku. „Čeká nás těžký zápas, ale rádi bychom navázali na úspěšná venkovní utkání z úvodu sezony,“ řekl Deníku před cestou do Vítkovic trenér Jozef Weber.

Jeho svěřenci si slova svého kouče zřejmě vzali k srdci a černou sérii tří proher v řadě zlomili. „Máme po dlouhé době zase radost,“ při hodnocení zápasu pro média zářil trenér Dynama. „Měli jsme výborný vstup do utkání, dali jsme po krásné akci rychlý vedoucí gól a tím jsme hráče Baníku dostali pod ještě větší tlak, než pod jakým zřejmě doma jsou,“ přemítal Weber a dodal, že podobně na tom jsou také jeho svěřenci: „I my venku hrajeme ve větší pohodě a klidu než doma.“

Po Haisově gólu na 0:1 se hráči favorizovaného Baníku nějakou dobu probírali ze šoku, postupem času však hosty zatlačili a vytvořili si i poměrně dost slibných příležitostí, ale obrana Dynama v čele s výtečně chytajícím Janáčkem odolávala. „V závěru nás Baník dostal pod tlak, což se dalo čekat, avšak ustáli jsme to. Někdy jsme měli i potřebné štěstí, vynikající výkon podal brankář Martin Janáček a také tři naši stopeři. Díky tomu jsme ten závěrečný tlak Baníku přečkali,“ ocenil trenér Weber.

„Jsme hrozně moc rádi, že jsme získali tři body, protože v posledních zápasech se nám nedařilo a padla na nás deka, přesto jsme však věřili, že bychom to mohli v Ostravě zlomit,“ líčil po zápase pro TV O2 Martin Janáček, jenž byl velkou hvězdou zápasu a na nečekané výhře svého týmu měl lví podíl. „Hodně mě mrzí gól, co jsme dostali na konci zápasu, konečně jsem mohl mít nulu, nicméně ty tři body jsou hlavní a jsem za ně strašně rád,“ zářil mladý brankář. „Pokaždé, když zazvonila tyčka, nebo břevno, kam jsem to vyrazil, hned se mi ulevilo. Lítalo to tam ze všech stran,“ usmíval se Janáček a poděkoval i svým spoluhráčům: „Kluci mi hodně pomohli,“ vyzdvihl.

Zatímco fotbalisté Dynama slavili zisk cenných tří bodů, domácí fotbalisté odcházeli po zápase ze hřiště zklamaní. „Opakují se pořád stejné chyby, zpočátku inkasujeme, a to se pak těžko vyhrávají zápasy, když se dostávají tak laciné góly,“ říkal v televizním pořadu Dohráno obránce David Lischka, dle něhož laciné góly Baník dostává ze situací, kterým se dá určitě předejít. „Také situace před druhým gólem Budějovic se určitě dala řešit jinak,“ zmínil Lischka gól, jehož autorem byl po Čavošově pohotovém pasu rychlý Čmelík. „Přitom jsme po herní stránce paradoxně odehráli zřejmě jeden z našich nejlepších zápasů. Možná úplně nejlepší, to ale nemohu říct, když jsme ten zápas nakonec prohráli,“ dodal stoper Baníku.

Svým zklamáním se nijak netajil ani trenér Baníku Pavel Vrba: „V útočné fázi jsme odehráli asi nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme. Takový je fotbal,“ smutně krčil rameny ostravský kouč. „Je to nicméně jiná porážka než ty předešlé, protože v minulých zápasech jsme nedominovali tak jako dneska. Sice nemám statistiky z minulých zápasů, ale až na držení míče jsme tentokráte byli v dalších věcech lepší,“ usoudil Vrba, dle něhož nakonec rozhodla efektivita. „My měli dost šancí, ale naše efektivita byla bídná. Na rozdíl od Budějovic, které daly dva góly a ještě jednu gólovku chytil Laštůvka. Proto si Budějovice vezou tři body,“ uzavřel Vrba.

Fotbalisté Dynama po vydřené výhře v Ostravě si v lize polepšili na dvanáctou příčku a v neděli se v dalším kole nejvyšší soutěže střetnou doma se Zlínem (16).