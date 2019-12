„Z toho, že jsme zápas s tak silným týmem a navíc na jeho hřišti zvládli za tři body, máme samozřejmě velkou radost,“ netajil se před pondělním tréninkem maximální spokojeností trenér David Horejš, ale hned k tomu také dodal, že plné uznání si zaslouží celé mužstvo za předvedenou hru. „Naše vítězství bylo podložené výborným výkonem, který jsme v Jablonci podali,“ zdůraznil.

Tři body z Jablonce mají o to větší cenu, že svou velkou sílu potvrdili i domácí fotbalisté. „Byl to hodně těžký zápas a v jeho určitých pasážích nás podržel i Drobas,“ ocenil Horejš a výborný výkon gólmana Jaroslava Drobného vyzdvihl i soupeř: „Drobný hosty podržel. Má zkušenosti z venku k nezaplacení. Se Sivokem přinesli do mužstva klid. Je vidět, že toho mají spoustu za sebou,“ s uznáním hodnotil výkon obou budějovických veteránů jablonecký kouč Petr Rada. „Příležitostí jsme měli dost, ale někdy nám v těch situacích chyběl větší důraz nebo tlak na míč,“ uvedl dále po zápase pro klubový web.

Pro Jablonec byla porážka od Dynama hořkou pilulkou. „Zklamání je obrovské. Hráli jsme naposledy doma, o to víc to mrzí. Chtěli jsme se loučit vítězstvím, ale nemáme ani bod,“ vraštil čelo jablonecký trenér. „Věděli jsme, že Dynamo má dobrou sérii, viděli jsme jejich brejkové situace na Spartě. První půli jsme byli aktivnější, i když tam byly pasáže, kdy Budějovičtí měli míč pod kontrolou. Říkal jsem hráčům, že může rozhodnout jediná situace, a to se stalo. Bohužel nakonec na stranu Budějovic,“ netajil se Rada svým velkým zklamáním.

Brankář Drobný skutečně byl velkou oporou svého týmu, vyzařovala z něj velká jistota, vždy se v pravý čas zjevil tam, kde měl být a většinou s míčem ve svých rukou. „Třikrát nebo čtyřikrát to tam lítalo na čáře, ale Drobný tam vždycky strčil ruku,“ smutně vrtěl hlavou v rozhovoru pro Českou televizi jablonecký záložník Vojtěch Kubista, jehož tvrdá rána branku Drobného po změně stran minula jen o pár decimetrů.

Jenže krátce nato naopak udeřili na druhé straně po ukázkovém brejku Jihočeši! „Věděli jsme, že jsou v brejcích silní, ale nepohlídali jsme si to,“ kál se Kubista.

Popel na hlavu si sypal také Jan Sýkora: „Šel jsem jeden na jednoho, míč mi ale vypíchli, běželi do brejku a vyřešili to fakt skvěle,“ ocenil uznale čítankovou gólovou spolupráci dvojice Mršić – Čavoš domácí křídelník.

„Že zrovna já dám vítězný gól a navíc z brejku, to jsem rozhodně nečekal. I proto, že při brejcích já mám spíš zajišťovat, ale viděl jsem, že je tam volný prostor a že můžeme jít do přečíslení, tak jsem to využil, dostal jsem hezký balon od Mrsiho, jenž na sebe výborně natáhl hráče a tím mě dokonale uvolnil. Já už to pak jen uklidil,“ usmíval se Patrik Čavoš.

V první půli se z obou stran hrál fotbal nahoru dolů, po přestávce cirka první čtvrthodinu Jablonec hosty zatlačil. „Je třeba vzít na vědomí, že Jablonec má směrem dopředu velkou sílu. Co hráč, to reprezentant,“ zmínil Horejš vedle Doležala a Sýkory i Jovoviče, jenž hájí barvy Černé Hory. „Hráli doma a chvílemi nás dostali pod tlak, myslím si ale, že jsme si dokázali poradit i s centrovanými míči na vysokého Doležala.“

„My ale nejsme tým, který zaleze. Chceme hrát aktivní a agresivní obranu. Směrem dozadu jsme si určili i jistá pravidla a od zápasu s Bohemians jsme na tom hodně zapracovali a hodně se v defenzivní činnosti zlepšili,“ konstatoval českobudějovický kouč. „Rozhodně však nečekáme jenom na brejky, snažíme se hrát kombinačně, abychom si ty šance vytvářeli,“ poznamenal.

Nicméně klíčový okamžik nedělního zápasu v Jablonci se zrodil po zmíněném protiútoku Mršiće a Čavoše. „Byl to jeden z našich brejků a sehráli jsme ho výborně, což dle mého soudu vyplynulo také z toho, že naši hráči na tom jsou výborně i kondičně. Jinak bychom třináct minut před koncem zápasu jen těžko mohli vyjet do takového brejku a ve sprintu ho ještě dohrát,“ dodal David Horejš a vyzdvihl střelce gólu Patrika Čavoše. „Spolu s Havelkou celou tu akci rozjeli a Čáva ji ještě perfektně zakončil.“

Slova chvály měl trenér i pro Mršiće, k jehož kondici přitom před časem měl jisté výhrady. „Ti kluci pochopili, co od nich chceme. Že je třeba hrát v co největším počtu dopředu, ale i směrem do obranné fáze. Od křídelních hráčů chceme, aby byli produktivní, což oni jsou, ale aby byli platní i při presinku. Pokud jde o Matěje Mršiće, je třeba vidět i to, že byl dlouho zraněn. Teď se už i kondičně zvedá, a proto jdou jeho výkony nahoru.“

Pochvalu za aktivitu směrem dopředu sklidil od trenéra i Pavel Novák, jenž se ve 22. min. po Javorkově uličce na Ledeckého ze svého postu levého beka zapojil do vydařené brejkové akce a z malého vápna přesně a tvrdě hlavičkoval. Gól z toho nebyl jen proto, že z prázdné brány jeho střelu se štěstím vyrazil stoper Jugas. „Není to náhoda, právě proto, že Novas jako krajní obránce zavírá tu zadní tyč, jsme třeba dali dva góly v Teplicích,“ vyzdvihl trenér Horejš, dle něhož právě tuto aktivitu od krajních beků trenéři Dynama vyžadují. „Kdyby krajní obránci stáli jen na půlce, těžko si vytvoříme nějaké přečíslení.“

Za výkon, jaký ligový nováček odvedl na hřišti týmu, který by chtěl atakovat druhou příčku plzeňské Viktorie, si dle trenéra Horejše velkou pochvalu zaslouží celé mužstvo.

„Samozřejmě, že nám i poslední výsledky hodně pomohly, díky nim si kluci více věří. Rozhodně naše výsledky ale nejsou náhodné, ze sedmi zápasů v řadě jich šest vyhrát a ten sedmý na Spartě zremizovat, to musí být na něčem založené,“ podtrhl budějovický kouč.

Tří bodů z Jablonce si ligový nováček velice váží. „Zvítězit v Jablonci se podařilo akorát Slavii a nám. Svědčí to o tom, že mužstvo má nějakou kvalitu a my všichni si přejeme, aby nám ta forma vydržela co nejdéle,“ uzavřel David Horejš.

Tuto neděli se fotbalisté Dynama v posledním podzimním utkání střetnou doma s Příbramí (14.30).