Dvakrát fotbalisté Dynama ČB vedli v Olomouci o dva góly, podruhé čtyři minuty před koncem. Ještě v 97. minutě vedli 3:2, nakonec ale vezli „jen“ bod.

David Horejš měl po zápase v Olomouci rozporuplné pocity: bod bral, jeho svěřenci ale měli hodně blízko ke všem třem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Z posledních čtyř vzájemných utkání Dynamo s Olomoucí dvě vyhrálo a dvě remizovalo, takže Sigma toužila to zlomit. „Každá série má svůj konec a my chceme potěšit diváky výhrou,“ ujistil asistent trenéra Jiří Saňák, jedním dechem ale dodal, že to nebude lehké.„Dynamo je ambiciózní tým a my k němu máme respekt.“