Ve víkendovém utkání Dynama ve Zlíně (1:1) svůj premiérový gól v I. lize vstřelil dvacetiletý záložník Samuel Šigut, jenž do Dynama v úvodu sezony přestoupil z Opavy. Před sobotním utkáním s Karvinou odpovídal na dotazy Deníku.

Samuel Šigut věří, že Dynamo s Karvinou v sobotu doma uspěje. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Kdy a kde jste poprvé nazul fotbalové kopačky?

To bylo ve Frýdku-Místku, kde jsem prošel mládežnickými kategoriemi. V patnácti letech jsem odešel do Baníku, odkud jsem se vrátil po třech letech do Frýdku a pak přestoupil do Opavy, kde jsem od osmnácti let hrál dvě sezony druhou ligu.

Když přišla nabídka z Dynama, zvažoval jste ji dlouho?

Vůbec, byl jsem nadšený! Budějovice jsou ligový klub, je to v mé kariéře obrovský posun a splněný klukovský sen. Jsem tu nadmíru spokojený, na nic se nemohu stěžovat. Hned den po příchodu jsem si zahrál v Linci a pak už i ligu v Olomouci.

A už ve svém třetím startu za Dynamo jste v lize ve Zlíně dal také svůj první ligový gól!

Měl jsem z něj velikou radost! Jirka Skalák střílel, gólman míč neudržel a já neměl těžké to dát do odkryté brány. Byl to gól do šatny na 1:0 a mrzí mě jen to, že jsme ten náskok po poločase nezvládli udržet.

Právě vy jste možná měl na noze i vítězný gól.

Šel jsem sám, gólman mi to ale dobře chytil. Škoda, že to nebyl gól, vedení 2:0 bychom už asi nepustili.

V sobotu máte doma Karvinou, pak je v lize volný víkend, ale vás čekají docela příjemné povinnosti, ne?

Je to tak, dostal jsem pozvánku do dvacítky na kvalifikaci o Euro, což jsou velice důležité zápasy. To jsem vůbec nečekal, o to větší radost. z toho mám. Navíc oba duely budou tady v Budějovicích a dostanu-li šanci, za každou minutu na hřišti budu velice rád.

Ještě před zápasy dvacítky vás ale v sobotu čeká v lize doma utkání s Karvinou!

Je to pro nás hodně důležitý zápas, na který se celý týden připravujeme. Karviná sice minule dala doma Liberci pět gólů, ale věřím, že my před svými fanoušky ten zápas zvládneme.