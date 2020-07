Na tuto středu 29. července plánovaný zápas proti Vyšehradu, který se měl hrát na Složišti, totiž byl odvolán. „Pražský tým je aktuálně v karanténě,“ sdělil na klubovém webu tiskový mluvčí klubu Aleš Strouha a potvrdil, že v domácím prostředí se Dynamo před svými fanoušky střetne až v sobotu 8. srpna na Složišti v krajském derby s druholigovým Táborskem.

Trenéra Davida Horejše odvolání zápasu s Vyšehradem mrzí. „Každý přípravný zápas je dobrý, neboť ukáže, jak na tom hráči jsou. Je pro nás škoda, že nemůžeme hrát, ale samozřejmě to respektujeme,“ uvedl s tím, že jeho svěřenci tudíž ve středu na Složišti odehrají alespoň modelové utkání mezi sebou.

Po zmíněném derby s Táborskem se fotbalisté Dynama vydají v pondělí 10. srpna na herní soustředění do rakouského Kaprunu. „Těší mě, že vedení klubu nám umožnilo na soustředění jet, bude to pro nás po herní stránce vrchol přípravy,“ vyzdvihl Horejš a ocenil i kvalitu soupeřů, kteří je v Rakousku v přípravě čekají: „Utkáme se s Universitatea Craiova a s mistrem Rakouska Red Bull Salcburk.“

Z nových hráčů, kteří dorazili na Střelecký ostrov na pondělní zahájení přípravy, nebude na jihu Čech už nadále působit záložník Denis Baumgartner, jenž se rozhodl vrátit zpět na Slovensko.

Dalším fotbalistou, který by v nové sezoně měl doplnit kádr prvoligového Dynama, by se měl stát Ubong Ekpai. Tuto zprávu přinesl web Viktorie Plzeň, odkud nigerijský útočník do Dynama přišel na hostování už loni na podzim. „Na jihu Čech ale i vinou zranění nastoupil jen do pěti zápasů. V zimě se vrátil zpět do Plzně, ale tam na jaře příležitost znovu nedostal a na jih Čech tak přichází s cílem opět nastartovat svou kariéru,“ sdělil na webu Dynama klubový PR manažer Aleš Strouha.

Do Plzně se vrátil z hostování z Dynama vrátil Pavel Šulc, s nímž Viktoria počítá do přípravy. „Na hostování ukázal solidní progres ve své výkonnosti, proto jsme se rozhodli ho stáhnout,“ zdůvodnil trenér Adrián Guľa. V Plzni zůstává i brankář Jindřich Staněk, jenž odešel do Viktorie z Dynama loni na podzim na hostování, které bylo teď prodlouženo až do 31. prosince a součástí dohody je i opce na přestup.

Vedení Dynama také rozhodlo, že vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru pozastaví prodej permanentek na novou sezonu. „Podle našeho názoru by nebylo fér prodávat permanentky a za měsíc fanouškům sdělit, že se nevejdou do omezené kapacity stadionu,“ sdělil Aleš Strouha s tím, že více k tomu je na www.dynamo.cz.