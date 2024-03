Fotbalisté Dynama velice důležité utkání o záchranu v první lize v neděli před svými fanoušky zvládli tak napůl. Ještě v poslední minutě totiž vedli doma se Zlínem 2:1, v 90. minutě ale Janetzký vyrovnal na konečných 2:2.

Trenér Dynama Jiří Lerch hodnotí utkání se Zlínem (2:2). | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Není to životní zápas, ale dobře víme, o co hrajeme, oč nám jde, že bychom se v případě vítězství posunuli v tabulce před ně. Určitě to budeme chtít zvládnout,“ před nedělním zápasem ujišťoval trenér Jiří Kladrubský, jenž na jaře společně s Jiřím Lerchem tým v lize vede.

A Jihočeši skutečně do zápasu vstoupili skvěle, když už ve 2. minutě po pravé straně utekl Šigut, ve vápně dal balon pod sebe na nabíhajícího Suchana a ten tvrdou ranou nedal Dostálovi ve zlínské brance žádnou šanci – 1:0.

Radost ale Dynama trvala jen krátce, protože Zlín pak kopal sérii rohů a z toho třetího uspěl: Janetzkého hlavičku zpod břevna ještě Šípoš bravurně vyrazil, z následného rohu Cedidla trefil tyč a z dorážky Černín dotlačil v 7. min. míč do sítě – 1:1.

A Zlín tlačil dál, v 9. minutě si na Slončíkovu nahrávku naběhl Cedidla a z první vypálil, gólman Šípoš ale jeho střelu reflexivně vykopl.

Hra se poté vyrovnala, ale ve 22. min. hosté zahrozili, když šli tři na jednoho, Čelůstka ale míč na Vukadinoviče nedostal, jeho centr gólman Šípoš zneškodnil. Velkou šanci měl ve 32. minutě po Holíkově centru Slončík, hlavou ale mířil těsně vedle.

Ve 34. min. po Alliho centru zahrál ve vápně hostující Čelůstka rukou a sudí Pechanec odpískal penaltu, tu ale po dlouhém zkoumání na videu posléze odvolal. „Já byl přesvědčen, že mě míč trefil do břicha a pak to šlo nahoru, zda do ruky, to nevím, ale dle mě to penalta nebyla,“ říkal Tomáš Čelůstka.

V úvodu druhého dějství fotbalisté Dynama měli více ze hry, čemuž se hosté snažili čelit větším důrazem a krátce po sobě viděli Janetzký a Nombil žluté karty. Nicméně hra se vyrovnala, hráči obou týmů vsadili na pozornou defenzívu, takže rušných momentů před oběma brankami příliš nebylo.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu po Cedidlově „žlutém faulu“ kopal Suchan trestný kop ze strany vápna, místo centru volil tvrdou ránu pod břevno a brankáře Dostála dokonale zaskočil – 2:1!

Naději na tak důležité tři body pro Dynamo žila až do poslední minuty, nakonec ale o tolik potřebnou výhru černobílí přišli. V 90. minutě totiž Janetzký vyrovnal na konečných 2:2. „Bod má pro nás velkou cenu a my ho bereme všemi deseti,“ zářil po zápase zlínský trenér Bronislav Červenka.

V domácí kabině bylo po zápase hodně smutno. „Mluví se mi těžko, nicméně i takové chvíle fotbal přináší,“ smutnil po zápase kouč Dynama Jiří Lerch. „Ale musíme teď vyhrát v Karviné,“ dodal.

Dynamo ČB - Zlín 2:2 (1:1) - Branky: 2. a 75. Suchan – 7. Černín, 90. Janetzký. ŽK: Ondrášek, Poulolo – Černín, Janetzký, Cedidla, Nombil, Reiter. Diváci: 2412. Rozhodčí: Pechanec – Ratajová, Leška. Dynamo ČB: Šípoš – Sladký, Poulolo, Králik, Trummer – Suchan, Čermák, Hellebrand (85. Nikl) – Šigut (68. Lazić), Ondrášek, Alli (89. Zíka). FC Zlín: Dostál – Cedidla, Didiba (26. Holík, 84. Pidro), Černín, Čelůstka – Janetzký, Nombil – Vukadinović (67. Fantiš), Slončík (67. Reiter), Bartošák (84Simerský) – Ikugar.