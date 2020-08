Cíl splnili, bod s Baníkem se cení, přesto se s remízou 2:2 vraceli domů s rozporuplnými pocity. Po výborném výkonu hlavně v prvním poločase totiž o zasloužené vítěství přišli až smolným gólem po dvojnásobné teči pět minut před koncem zápasu…

„Škoda penalty i té teče, ale podali jsme dle mého soudu velmi dobrý a odvážný výkon a já kluky za to chválím,“ liboval si po zápase v rozhovoru pro Českou televizi trenér David Horejš a vyzdvihl, že jeho svěřenci se po debaklu od Slavie dokázali rychle zvednout a předvádět na cizím hřišti tak aktivní fotbal: „Já jsem pevně věřil, že to bude z naší strany jiný zápas, že jsme se z chyb, jichž jsme se doma proti Slavii dopouštěli, dokázali poučit. Nás výkon především v první půli byl výborný,“ netajil se trenér Dynama spokojeností.

Jihočeši soupeře svou aktivitou od začátku očividně zaskočili. Hned v úvodních vteřinách se do slibné příležitosti dostal Matějka a s jeho pohotovou střelou i následnou dorážkou měl brankář Laštůvka velké potíže. Tvrdě vypálil krátce nato i Havelka a hosté už v 5. minutě kopali první roh a po úvodní čtvrthodině na rohy vedli 3:0.

Výborná hra Dynama byla také po právu odměněna: ve 23. minutě po ideálním centru Kladrubského Šulc v pádu hlavou dal na 0:1 a o čtvrt hodiny později po Javorkově šajtli zvýšil Matějka pohotovým volejem na 0:2.

Oba ty góly byly krásné a padly po ukázkových akcích, pro Lukáše Matějku to navíc byl v lize i jeho první gól: „Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo a doufám, že ty góly budu střílet i nadále,“ radoval se mladý útočník, jenž před sezonou přišel na jih Čech na hostování z Plzně a v minulé sezoně nastřílel šestnáct gólů ve druhé lize za Ústí.

S cílem na Baník vletět dle Matějky hosté do zápasu šli. „My si v kabině říkali, že do toho musíme hned od začátku dát všechno, a to se nám dařilo a myslím si, že jsme tím Baník zaskočili. Neřekl bych, že bychom ve druhé půli jen bránili, ale Baník ve snaze něco s tím udělat zapnul, my se ale nadále snažili dál hrát aktivně. Škoda toho hodně smolného gólu na 2:2, za svůj výkon bychom si dle mého soudu tři body zasloužili,“ mrzelo Matějku.

Výhry, která jeho svěřencům protekla mezi prsty, litoval i trenér Horejš. „Po půli sice domácí zvýšili úsilí, my je do větších šancí však nepouštěli a gól, který jsme ke konci zápasu dostali, padl po dvojnásobné teči a byl hodně smolný. Což nás mrzí, protože zisku tří bodů jsme byli velice blízko. Nicméně vážíme si i té remízy, je to plusový bod a pro hráče po Slavii jistě i velká vzpruha,“ ocenil českobudějovický kouč.

Baník se po půli výrazně zlepšil, gól do šatny, který Potočný dal z penalty, nařízené poté, co Javorkův jemný kontakt s Jiráskovou nohou odhalil až VAR, domácí hráče nabudil. Baník hrozil hlavně ze vzduchu, kde měl výškovou převahu. Vyrovnávací gól na 2:2 ale domácí dali až pět minut před koncem, kdy střelu Chvěji ještě dva blokující hráči Dynama tečovali. „Chtěli jsme zkusit výsledek ještě otočit, vzhledem k první půli by to ale asi ani nebylo spravedlivé,“ řekl domácí trenér Luboš Kozel. „Remízu musíme brát, protože v první půli jsme podali pro mě až nevysvětlitelný výkon. Hned v úvodu jsme soupeře nakopli. Dělali jsme individuální chyby, které by se stávat neměly a dvě z nich soupeř využil. Pomohla nám střídání, ale na vystřídání bylo až osm hráčů,“ hněval se Kozel. „Zachránila nás penalta, až ta nás dostala zpátky do zápasu,“ uznal kouč Baníku.