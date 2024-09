"Na druhou stranu, co máš ztratit? Nic," odpovídá trenér Straka na dotaz, zda soupeři po reprezentační pauze nejsou až příliš silní. Jablonec venku, Sparta doma… "Ideální to není, ale to se nedá nic dělat." Straka poslal svoje myšlenkové pochody. "My jedeme do Jablonce a pravděpodobně si zase budou všichni říkat ježišmarja, kolik tam dostaneme. Ale je to pro nás výzva."

Co bude charismatický trenér požadovat po svém okolí? "Já budu chtít jednu věc. Odrazit se od tohohle bodu, od té dobré dominantní obrany," ukazuje na zápas s Bohemians Praha (0:0). "Obrana s rychlým přechodem do útočné fáze," nabízí cestu za bodovým ziskem. "A když zlepšíme koncovku. A znovu to říkám, když zlepšíme koncovku, tak budeme úplně někde jinde," zdůraznil.

František Straka prožil jako hráč i jako trenér hodně bitev. "Držím se jednoho hesla. Začíná to nulou a končí to po 90 nebo 90 minutách. A pojďme si to rozdat." Dynamo České Budějovice je v tabulce, kterou najdete pod tímto článkem s jedním bodem poslední. Skóre má 1:19. "Přijede Sparta, to bude mega zápas. Tady je to pro nás asi pro všechny highlight této sezony. Když se Sparta dostala do Ligy mistrů, o to víc nás to bude motivovat. O to víc nás to bude nějakým způsobem hnát dopředu. Ale teď tohle dáme stranou. Tady máme další zápas proti Jablonci a tam budeme chtít uspět."

Straka vyrazil v týdnu se svými příznivci na Lipno. Na Spartu bude mít Dynamo o to větší chuť, že realizační tým rozšířil sparťan Jiří Novotný.