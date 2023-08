Před týdnem si fotbalisté Dynama přivezli pětigólovou nadílku z Hradce Králové, v neděli pět gólů dostali s Plzní i na domácím stadionu. Po čtvrtém kole I. ligy je Dynamo v tabulce bez bodu poslední, navíc s děsivým skóre 5:17!

Pavel Šulc se raduje z jednoho ze svých tří gólů, brankář Martin Janáček smutní: Dynamo ČB - Plzeň v I. fotbalové lize 2:5. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Porazili jsme se sami, nevím, co víc k tomu říct,“ krčil smutně rameny na pozápasové tiskovce trenér Tomáš Zápotočný. „Pokud tak silnému soupeři, jakým Plzeň určitě je, nabídnete v úvodu během dvou minut vstřelit dva góly, nemůže to dopadnout dobře. První gól se hodí tak na silvestra a také druhý gól jsme dostali po naší školácké chybě. Pořád se to opakuje, přitom jenom hlupáci dělají stále stejné chyby a my asi právem teď jsme hlupáky ligy,“ jen těžko trenér Dynama hledal slova, kterými by mohl vyjádřit své zklamání ze hry svých svěřenců. „Je to, jako když boxer dostane k.o., my také ještě pořád spíme…“

Zatímco fanoušci Dynama ze Střeleckého ostrova odcházeli smutní, zklamaní i naštvaní, plzeňský kotel slavil. „Jsme samozřejmě hodně spokojeni, dali jsme pět branek a odehráli výborný zápas,“ zářil trenér Miroslav Koubek a vyzdvihl hlavně dobrý vstup do utkání. „Dali jsme rychle dva góly a mrzí mě, že jsme si to jako proti Baníku na konci prvního poločasu opět zkomplikovali a trochu jsme po obdrženém gólu zkoprněli, ale v šatně jsme si něco řekli a strašně nám pomohl třetí gól,“ vyzdvihl plzeňský kouč.

Mužem zápasu byl plzeňský Pavel Šulc, jenž dal svůj první ligový hattrick. „Po návratu z jednadvacítky se trochu musel dát do pořádku. Akceptoval to a rozjel se do skvělých výkonů, mám z něj radost,“ chválil mladého záložníka trenér Koubek.

Tři góly Pavla Šulce zdobí, nicméně „zásluhu“ na jeho hattricku mají i hráči Dynama. „Z naší strany tam byly naivní hloupé chyby, věřím ale, že si toho naši hráči jsou dobře vědomi a že si to rozebereme a vyhodnotíme,“ poznamenal na tiskovce trenér Zápotočný a na přímý dotaz, zda cítí i tlak na sebe a svého kolegu z trenérské dvojice Marka Nikla, pokýval hlavou: „Byla by to naivní hloupost, kdybych nepočítal s tím, že i na nás teď bude nějaký tlak vytvářen,“ pokrčil rameny.

„Tak hrozný start do ligy asi Budějovice ještě nezažily a oba s Markem nás to velice mrzí. Teď nám ale povinnost velí zvládnout v neděli zápas doma s Bohemkou, abychom se z toho dna trošku zvedli. Na to musíme zaměřit, to je teď naprosto nejdůležitější,“ zdůraznil Tomáš Zápotočný.

POHÁROVÝ LOS

V Praze bylo v pondělí vylosováno 2. kolo Českého poháru, do kterého už zasáhnou také mužstva z I. ligy. Fotbalisté Dynama Č. Budějovice zamíří na hřiště vítěze dohrávky Velké Hamry – Přepeře (Hamry hrají C-skupinu divize, Přepeře moravskou ČFL), vítěz zítřejší dohrávky Soběslav – Písek (18:00) se doma střetne s prvoligovým Hradcem Králové a druholigový Silon Táborsko pojede do Záp. Úředním termínem 2. kola je 30. srpen.