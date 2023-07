Fotbalisté Dynama po prohře 1:4 na Slovácku podlehli ve druhém kole I. ligy doma i pražské Slavii 1:3 a v tabulce jsou s nelichotivým skóre 2:7.na posledním místě.

Trenér Dynama Tomáš Zápotočný hodnotí zápas se Slavií. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Trenéři Dynama přesto své hráče nezatracují: „Smutný jsem z výsledku,“ začal své hodnocení na pozápasové tiskovce Tomáš Zápotočný, dle něhož Slavia vyhrála zcela zaslouženě. „Ukázala nám tady obrovskou sílu střídajících hráčů,“ připomněl Zápotočný, že druhý gól vstřelil Lukáš Provod po přiťuknutí Mojmíra Chytila, jenž přišel na hřiště deset minut předtím a třetí gól po Provodově nahrávce dal pak Chytil sám (a navíc minutu před koncem neproměnil pokutový kop, který mu brankář Šípoš výborně chytil).

Chytila kouč vítězů chválil: „Mojmír přišel už na trochu unavené beky soupeře, svou aktivitou nám ale hodně pomáhá, hraje ve velké intenzitě a vytváří tlak na stopery. Musí ještě přidat kondičně,“ říkal Jindřich Trpišovský.

Vítězný gól hostí dal Lukáš Provod, jenž do ligy vstupoval v dresu Dynama, takže tu svou trefu slavil umírněně: „Já si sice myslím, že gól by se měl vždy slavit, taky ale mám respekt k Dynamu i k lidem kolem něj. I díky nim jsem se dostal tam, kde jsem. Uvědomil jsem si, že jsme v Budějovicích a že bych po tom gólu neměl běhat kolem stadionu,“ usmíval se .

Slavia v závěru zápas rozhodla, přitom Dynamo právě ve druhém poločase, především v jeho úvodu, favorizovanému soupeři pořádně zatápělo. „Na některých našich hráčích byl zpočátku vidět jak respekt ze soupeře, tak i nervozita, ale není divu, někteří hráli prvně v lize a navíc hned před vyprodaným stadionem,“ zmínil trenér Zápotočný, že třeba Vincent Trummer v létě do Dynama přišel z rakouské druhé ligy.

„My se o půli snažili kluky uklidnit a po přestávce z nich ta nervozita spadla. A já jim nemám co vytknout, hráli na hranicích svých možností,“ zdůraznil Tomáš Zápotočný.

Výkon Dynama ocenil také trenér Slavie. „My do zápasu vstoupili dobře a šli jsme do vedení, chyběl tomu ale druhý gól,“ litoval Trpišovský, dle něhož přitom šancí v této fázi utkání jeho svěřenci měli dost. „Vybavuji si Jurečku, jenž šel sám na branku, měli jsme i plno přečíslení, neřešili jsme je ale dobře. V kabině jsme si v půli říkali, že musíme pokračovat v aktivní hře a zvýšit na 2:0. Místo toho jsme ale inkasovali na 1:1 a musím říct, že to byl krásný gól a po krásné akci. Čmelík se uvolnil jeden na jednoho, pak dal fantastický centr a Zdeněk Ondrášek je ve hře hlavou skvělý,“ konstatoval Jindřich Trpišovský.

„Ten gól mě samozřejmě těší, já mám radost z každého gólu, ještě větší radost bych ale měl z bodového zisku,“ krčil rameny autor gólové hlavičky Zdeněk Ondrášek, jenž se před sezonou po letech do Dynama vrátil.

Gól na 1:1 vyplynul z tlaku, který fotbalisté Dynama vyvinuli v úvodu druhého dějství. Jenže v poslední čtvrthodině Slavia dvěma brankami zápas rozhodla ve svůj prospěch, když rozdílovému gólu Slavie na 2:1 předcházel nevydařený výkop brankáře Davida Šípoše. „Fotbal je o chybách a my na Slovácku udělali dvě obrovské hrubky, dneska jen jednu,“ podotkl Tomáš Zápotočný, jedním dechem však dodal, že Šípoš podal velice dobrý výkon.

„Mě hřeje, že předvádíme, alespoň dle mého názoru, dobrý fotbal. My měli lepší držení míče i se Slavií, která by tady měla dominovat. Já po zápase v kabině, kdy mi naskočila v hlavě ta nádherná akce Lukáše Čmelíka, zakončená krásnou brankou, klukům v kabině řekl, že chceme dál hrát takto atraktivní fotbal a že od této nastoupené cesty neustoupíme,“ ujistil trenér Zápotočný.

Nepříjemností je červená karta pro Jakuba Horu, kterou dostal krátce před koncem po druhé žluté. „Byl si toho vědom a hned v kabině se nám omluvil. Ale v Hradci bude chybět, je důležitým článkem v naší sestavě, já ale věřím, že si poradíme,“ myslel Zápotočný už na další zápas, ve kterém Dynamo hraje v sobotu večer od 18:00 hodin večer v Hradci Králové.

POSILOU DEJANOVIČ

V pondělí v Dynamu podepsal smlouvu do roku 2026 křídelník Alen Dejanovič z Bosny a Hercegoviny, jenž s fotbalem začínal v chorvatském Dinamu Záhřeb, odkud odešel domů do bosenské Mladosti a následně před dvěma lety do Veleže Mostar.