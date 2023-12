Trenér fotbalistů prvoligového Dynama Č. Budějovice Tomáš Zápotočný se po prohře s Hradcem Králové v dohrávce I. ligy rozhodl na svou funkci rezignovat.

Fotbalisty Dynama v Praze proti Bohemians dočasně povede trenérská dvojice Jiří Lerch (na snímku) a Jiří Kladrubský. | Foto: Foto: archiv Deníku

Přitom ještě bezprostředně po utkání Tomáš Zápotočný myslel na poslední podzimní zápas na Bohemce. „Bude to tam boj a musíme se na to psychicky připravit, bude to vyloženě o hlavě,“ říkal na pozápasové tiskovce.

V sobotu proti Bohemians už ale Zápotočný tým nepovede: „Na svoji funkci jsem rezignoval,“ sdělil Deníku nyní již bývalý trenér Dynama a dodal, že líto je mu majitele klubu Vladimíra Koubka: „Je pod tlakem, dává do toho všechno. Já věřím, že se budějovický klub zvedne a hlavně že se v lize zachrání.“

Vedení Dynama v oficiální zprávě zaslané Deníku uvádí, že trenérovo rozhodnutí je mrzí, ale že vážná situace si žádá řešení. „Klub bude hledat trenéra, jenž převezme tým v zimní přípravě,“ sdělil sportovní manažer Dynama Jan Podroužek a dodal, že tým dočasně povedou současní asistenti trenéra Jiří Lerch a Jiří Kladrubský.

„Podobná situace byla loni, kdy byl odvolán Jožka Weber a my s Kladrym vedli kluky proti Brnu, kdy jsme vyhráli 3:2, a pak na Spartě, kde jsme padli 0:1,“ řekl Deníku ve čtvrtek Jiří Lerch. „Uspět teď na Bohemce by bylo skvělé, bude to však těžké,“ dodal.