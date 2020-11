V přípravě na nedělní zápas fotbalisté Dynama před týdnem vyhráli s Táborskem 2:0 a trenér David Horejš si duel pochvaloval: „Před minulým utkáním se Zlínem jsme více než měsíc kvůli té epidemii nehráli, takže jsme byli velice rádi, že jsme si s Táborskem mohli zahrát. Věřím, že nám to pomůže, zápasová praxe je víc než sebelepší trénink.“

Proti Táborsku naskočil do hry už i uzdravený van Buren, jenž na jih Čech přišel ze Slavie na hostování. „K dispozici by měl být i Pavel Šulc, jenž se už naplno zapojil do tréninku. To mě těší, v ofenzivní činnosti by měl být pro nás přínosem. Na marodce tak máme už jen Davida Ledeckého a Lukáše Matějku ,“ .upřesnil trenér Dynama.

V duelu s Táborskem chyběl Dynamu Filip Havelka, jenž pomáhal české jednadvacítce ve vítězném zápase v Řecku k postupu na ME 21. „Je to velký úspěch a těší nás, že u toho byl jak Filip Havelka, tak jako asistent trenéra Jirka Kohout a v předchozích utkáních i Pavel Šulc,“ ocenil trenér Horejš a dodal, že Havelka se vrátil z reprezentace zdravotně v pořádku, ale jak on, tak brankář Vojtěch Vorel jako hostující hráči Sparty v neděli proti svému mateřskému klubu hrát nemohou.

„I když Sparta poslední zápas v Plzni nezvládla, předtím však v lize neztratila ani jediný bod a my dobře víme, že nás čeká mimořádně těžký soupeř a hodně náročný zápas,“ konstatoval trenér Dynama. „Přesto bychom chtěli odehrát proti favorizovanému soupeři dobrý zápas,“ zdůraznil a připomněl, že na Letné v minulé sezoně jeho svěřenci uhráli remízu 3:3. „Jeli jsme tam tenkrát s tím, že chceme uspět. Se stejným cílem musíme na Letnou jet také teď,“ uzavřel Horejš.

U JORDÁNU VARNSDORF

Ve II. lize se fotbalisté Táborska po výhrách v Blansku a na Vyšehradě pokusí v sobotu od 13.30 hod. na Kvapilce vyhrát i s Varnsdorfem.



„Čeká na nás velmi nepříjemný soupeř, který bude chtít u nás bodovat. Osobně si myslím, že zápas bude vyrovnaný, ale máme kvalitu na to, abychom ho zvládli a navázali na naši šňůru výher, respektive na duely bez prohry,“ uvedl 26letý slovenský gólman Matej Slávik, jenž je jednou z letních posil týmu.