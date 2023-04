Dvakrát si fotbalisté Dynama ve své historii zahráli finále Českého poháru: v roce 1985 v Třebíči podlehli Dukle Praha 1:3 a v roce 1991 v Teplicích ostravskému Baníku 2:4.

Fotbalisté Dynama v této sezoně Spartě na svém hřišti podlehli 0:2 (na snímku z tohoto utkání Patrik Čavoš atakuje Jana Mejdra, přihlížejí Lukáš Havel a David Šípoš), zaskočí velkého favorita večer na Letné v pohárovém semifinále? | Foto: Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve středu večer od 18 hod. budou černobílí o postup do pohárového finále usilovat znovu, čeká je ale nesmírně těžký soupeř – na Letné se pokusí zaskočit favorizovanou pražskou Spartu!

„Já si Spartu přál a na Letnou se moc těším,“ radoval se z losu trenér Dynama Tomáš Zápotočný. „Myslím, že šanci máme,“ dodal. „Sice jsme chtěli hrát doma, fanoušci by si zasloužili vidět pohárové semifinále, o finále se však popereme,“ zareagoval na los záložník Patrik Čavoš.

Sparta aktuálně hraje ve velké formě, její nedělní výhra 3:1 s Brnem byla v lize už devátá v řadě! „Musíme ale zůstat pokorní a teď se soustředit na středeční pohárové utkání s Budějovicemi a na to, abychom postoupili do finále. Chceme si finále zahrát a mít možnost vyhrát trofej, což je náš momentální cíl. Uděláme pro to všechno.“ ujistil trenér Brian Priske.

Dynamo nebude na Letné v plné síle: „Havel po vyloučení ve Zlíně čeká na verdikt disciplinárky, Čmelíkovi dobíhá třízápasový trest, Čolič a Mršič jsou na marodce, Adediran bude až na Teplice,“ vypočetl absence sportovní ředitel klubu Milan Čadek, dle něhož už na lavičce by dnes měl být Hais. „Sparta je velký favorit, ale stát se může cokoli,“ krčil rameny Čadek.

Kdo ví, třeba si vzpomněl na pohárový zápas Dynama na Spartě v roce 2003, kdy Jihočeši tehdy na Letné senzačně zvítězili 4:0!