Tomáš Zápotočný o Zdeňku Ondráškovi říká: "Jednoznačnně by měl dávat góly. Proto jsme ho přiváděli." Jeden z dvojice trenérů Dynama dodal: "Je to sniper." Klub a hráč se vzájemně oťukávali už od zimy. Jak návrat do černobílého dresu vnímá Kobra, jak zní Ondráškova zavedená přezdívka? "Přivítání v Dynamu bylo super," ze všeho nejdřív zmínil rodinnou atmosféru českobudějovického klubu. "Samozřejmě je vidět, že nejen přede mnou je hodně práce, ale musíme se sehrát o s týmem. Musíme víc makat. Je to příprava, nejdůležitější je, abychom byli nachystaní na ligu."

Ondrášek nebyl moc spokojený s průběhem zápasů, do kterých nastoupil. "Je to příprava. To je pravda, ale i v ní musíme ukázat víc."

Trenérská dvojice Nikl - Zápotočný téměř v každém rozhovoru mluví o ofenzivním pojetí. O útočném stylu. Jaká to je zpráva pro klasického hrotového útočníka? "To je super zpráva. Každý chce útočit. Každý by chtěl dávat góly. Nikdo nechce jenom bránit, ale před týmem je opravdu ještě hodně práce, protože musíme víc makat, musíme víc dělat."

Čahoun s bojovnou duší, Z čeho má Zdeněk Ondrášek radost, je návrat do známého prostředí. "Líbí se mi, že tu pracují kluci, kteří tady dřív hráli. Jsou odtud, něco pro Dynamo udělali. Tábor, Hrbi, Beny nebo Kladry," jmenoval přezdívkami Táborského, Hrbáče, Benáta a Kladrubského. "To se mi strašně líbí, byla to také jedna z věcí, na kterou jsme se díval, když jsem do Dynama přicházel a moc se mi tu líbí. Vlastně i to byl důvod, proč jsem se vrátil. Ne ten nejdůležitější, ale jsem za to rád."